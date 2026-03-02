Evento acontece de 6 a 8 de março, em Ipiabas, com grandes nomes da música nacional - Foto: Divulgação

Publicado 02/03/2026 14:50

Barra do Piraí - Barra do Piraí já tem definida a programação musical da ExpoRio Turismo Vale do Café, que será realizada entre os dias 6 e 8 de março, no distrito de Ipiabas. O evento contará com shows de artistas de destaque nacional e atrações que prometem movimentar ainda mais o público.

Na sexta-feira (6), a programação começa com Paulinho Lima, às 21 horas, seguido por Jorge Vercillo, que sobe ao palco às 23 horas.

No sábado (7), quem abre a noite é Camacho, às 21 horas. Em seguida, a banda Barão Vermelho se apresenta às 23 horas.

Já no domingo (8), o público poderá curtir Benzadeus, às 19 horas, e o cantor Tiee, que encerra a programação musical às 20h30. Os shows serão realizados na Praça Irineu Mendonça, no centro de Ipiabas.

Barra do Piraí será sede da edição Vale do Café da ExpoRio Turismo, iniciativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro que reúne municípios em uma programação diversificada com gastronomia, cultura, artesanato, experiências turísticas e debates sobre o desenvolvimento do setor.

Reconhecido como principal distrito turístico de Barra do Piraí, Ipiabas vem registrando forte movimentação de visitantes. Em 2025, durante os feriados prolongados, a taxa média de ocupação hoteleira superou 80%, indicador que reforça o potencial do destino. Para a ExpoRio Turismo Vale do Café, a expectativa é ainda maior, com empresários locais, comerciantes, bares, restaurantes e meios de hospedagem já mobilizados para receber o público.

A prefeita Katia Miki destacou que a programação artística fortalece ainda mais o potencial do evento no município.

“Receber grandes nomes da música nacional dentro da ExpoRio Turismo é motivo de muita alegria para Barra do Piraí. Essa programação valoriza nosso distrito de Ipiabas, movimenta a economia local e amplia o alcance do evento, atraindo visitantes de toda a região e de outras cidades”, afirmou a prefeita.

Segundo o secretário municipal de Turismo, Tadeu Oliveira, o evento deve gerar impacto direto na economia local.

“A ExpoRio Turismo Vale do Café movimenta toda a cadeia do turismo. Hotéis, pousadas, bares, restaurantes e o comércio em geral já estão se preparando para receber esse público. É um evento que fortalece Ipiabas como destino e aquece a economia de Barra do Piraí”, destacou o secretário.

Além dos shows, a ExpoRio Turismo Vale do Café contará com feira de produtores regionais, espaço gastronômico, artesanato, atrações culturais e atividades voltadas ao fortalecimento do turismo no interior fluminense.

A ExpoRio Turismo Vale do Café será realizada de 6 a 8 de março, na Praça Irineu Mendonça, em Ipiabas. As informações atualizadas sobre o evento e a programação estão sendo divulgadas nos perfis oficiais da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e da Prefeitura de Barra do Piraí no Instagram.