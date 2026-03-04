Aniversário da cidade terá solenidades, inaugurações, atividades culturais e show na Praça Nilo PeçanhaFoto: Secom
Barra do Piraí se prepara para celebrar 136 anos com programação especial e tradicional Desfile Cívico
Aniversário da cidade, no dia 10 de março, terá solenidades, inaugurações, atividades culturais e show na Praça Nilo Peçanha
Barra do Piraí se prepara para celebrar 136 anos com programação especial e tradicional Desfile Cívico
Aniversário da cidade, no dia 10 de março, terá solenidades, inaugurações, atividades culturais e show na Praça Nilo Peçanha
Saúde de Barra do Piraí promove prestação de contas na Câmara Municipal
Foram apresentados avanços, investimentos e ações que reforçam a transparência na gestão dos recursos públicos da Saúde
Programação de shows da ExpoRio Turismo Vale do Café é ampliada
Evento acontece de 6 a 8 de março, em Ipiabas, com grandes nomes da música nacional
Secretaria Municipal de Educação sedia formação intermunicipal sobre alfabetização
Encontro reúne seis municípios da região para fortalecer práticas pedagógicas voltadas à alfabetização e à recomposição das aprendizagens
Educação de Barra do Piraí recebe formação continuada do projeto Idealize, em parceria com a FAA
Palestra com professor Herbert Lima, especialista em gestão educacional, reforça a qualificação dos profissionais da rede municipal e o compromisso com a melhoria contínua da aprendizagem
Katia Miki recebe superintendente da Light para anunciar investimento de mais de R$ 170 milhões em Barra do Piraí
Investimento será aplicado ao longo de sete anos para modernizar a rede elétrica, ampliar a confiabilidade no fornecimento e reduzir quedas de energia, especialmente em períodos de fortes chuvas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.