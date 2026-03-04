Aniversário da cidade terá solenidades, inaugurações, atividades culturais e show na Praça Nilo Peçanha - Foto: Secom

Publicado 04/03/2026 13:48

Barra do Piraí - Barra do Piraí já vive o clima de comemoração pelos seus 136 anos de emancipação político-administrativa. A programação especial preparada pela Prefeitura promete um dia inteiro de atividades para a população, começando com o tradicional Desfile Cívico e seguindo com inaugurações, ações culturais e apresentações musicais no Centro da cidade.

As celebrações do dia 10 de março terão início às 7h30, com a cerimônia de hasteamento das bandeiras e a execução do Hino Nacional e do Hino de Barra do Piraí. Em seguida, o desfile tomará conta da Rua Governador Portela, reunindo escolas públicas e privadas, forças de segurança e diversas instituições do município em um dos momentos mais aguardados pelos barrenses.

Além do desfile, a data será marcada por uma série de entregas importantes para a população. Ao longo do dia, a Prefeitura realizará inaugurações de obras e serviços em diferentes pontos do município, reforçando o compromisso da gestão com o desenvolvimento da cidade e a melhoria da qualidade de vida dos moradores.

Para garantir que o Desfile Cívico ocorra com organização e segurança, a Secretaria Municipal de Educação está trabalhando de forma integrada com as demais secretarias. Também foram promovidos encontros com diretores, professores e equipes escolares para alinhar os preparativos dos alunos que participarão da apresentação.

A secretária municipal de Educação, Cleide Mara Rocha, destacou o empenho das equipes escolares e o caráter pedagógico e cívico do evento. “O Desfile Cívico é um momento de grande significado para nossos estudantes e para toda a comunidade escolar. Nossas equipes já estão mobilizadas, com professores, diretores e alunos se dedicando aos ensaios para fazermos uma apresentação bonita, organizada e à altura da história de Barra do Piraí”, afirmou.

A prefeita Katia Miki ressaltou que a programação foi pensada para celebrar a história da cidade, mas também para marcar novas conquistas para a população. “Preparamos uma programação muito especial para os 136 anos de Barra do Piraí. Além do nosso tradicional desfile cívico, vamos realizar diversas inaugurações de obras e serviços em vários pontos do município. É um aniversário de entregas, de trabalho e de novas conquistas para a nossa população”, destacou.

Katia Miki também adiantou que outras ações importantes serão anunciadas durante a data comemorativa. “Estamos trabalhando com planejamento e responsabilidade para continuar avançando. No dia do aniversário, além das entregas, também vamos anunciar novos investimentos e projetos que vão beneficiar ainda mais os barrenses”, completou.

Encerrando a programação festiva, a população poderá participar das atividades culturais e do grande show na Praça Nilo Peçanha. A Prefeitura de Barra do Piraí informa ainda que a programação completa das comemorações pelos 136 anos do município será divulgada nos canais oficiais de comunicação.