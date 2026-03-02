Foram apresentados avanços, investimentos e ações que reforçam a transparência na gestão dos recursos públicos da SaúdeFoto: Divulgação
Saúde de Barra do Piraí promove prestação de contas na Câmara Municipal
Foram apresentados avanços, investimentos e ações que reforçam a transparência na gestão dos recursos públicos da Saúde
Programação de shows da ExpoRio Turismo Vale do Café é ampliada
Evento acontece de 6 a 8 de março, em Ipiabas, com grandes nomes da música nacional
Secretaria Municipal de Educação sedia formação intermunicipal sobre alfabetização
Encontro reúne seis municípios da região para fortalecer práticas pedagógicas voltadas à alfabetização e à recomposição das aprendizagens
Educação de Barra do Piraí recebe formação continuada do projeto Idealize, em parceria com a FAA
Palestra com professor Herbert Lima, especialista em gestão educacional, reforça a qualificação dos profissionais da rede municipal e o compromisso com a melhoria contínua da aprendizagem
Katia Miki recebe superintendente da Light para anunciar investimento de mais de R$ 170 milhões em Barra do Piraí
Investimento será aplicado ao longo de sete anos para modernizar a rede elétrica, ampliar a confiabilidade no fornecimento e reduzir quedas de energia, especialmente em períodos de fortes chuvas
Secretaria de Turismo abre chamamento público para expositores do Festival Rock in Cover em Barra do Piraí
Interessados devem se inscrever até esta sexta-feira (28); seleção contempla estandes, food trucks e carrinhos
