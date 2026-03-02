Foram apresentados avanços, investimentos e ações que reforçam a transparência na gestão dos recursos públicos da Saúde - Foto: Divulgação

02/03/2026

Barra do Piraí - A Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Piraí realizou, no fim da última semana, na Câmara Municipal, a Audiência Pública de Prestação de Contas referente ao 3º quadrimestre de 2025, em cumprimento à Lei Complementar nº 141/2012.

O encontro reuniu autoridades municipais e membros da comunidade para a apresentação detalhada das ações, investimentos e serviços executados na área da saúde ao longo do período. Durante a audiência, foram demonstrados dados financeiros, relatórios de atendimentos, indicadores de desempenho e demais informações que evidenciam a aplicação dos recursos públicos.

O secretário de Saúde e vice-prefeito, Cristiano Almeida, destacou o avanço da pasta em diversos setores.

“A apresentação detalhou como nós temos avançado de maneira visível em diferentes setores da nossa secretaria. Reorganizamos diversos serviços e tivemos grande êxito com seus resultados, bem como na aplicação de recursos”, disse.

O chefe da pasta ressaltou também que ainda há avanços a serem feitos, mas que, com um trabalho coerente e o constante apoio da Casa Legislativa e das esferas estadual e federal, o futuro da Saúde de Barra do Piraí promete grandes conquistas.

“Tudo está organizado na secretaria, mas, claro, ainda há desafios que precisam ser totalmente vencidos. Herdamos problemas, mas estamos batalhando diariamente para dar dignidade aos barrenses. Com o apoio desta Casa Legislativa e dos governos estadual e federal, tenho certeza de que impactaremos positivamente a vida dos quase 100 mil habitantes de Barra do Piraí”, declarou Cristiano.

A reunião reforçou o compromisso da Prefeitura de Barra do Piraí com a transparência, a responsabilidade fiscal e a qualidade do atendimento oferecido à população. Cada vereador pôde comentar acerca da apresentação em caráter crítico e participativo.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, destacou a importância da participação popular para o fortalecimento das políticas públicas em prol da Saúde. “Valorizamos cada palavra e cada contato direto com a população acerca da Saúde. Por meio disso, garantimos a assertividade e o fortalecimento das políticas públicas. Entendemos que a participação popular e a dos vereadores são fundamentais para o aprimoramento contínuo dos serviços de saúde em Barra do Piraí”, finalizou a prefeita.