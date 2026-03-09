Evento sediado em Ipiabas reúne artesãos e produtores rurais dos 14 municípios da região - Foto: Divulgação

Publicado 09/03/2026 16:47

Barra do Piraí - A ExpoRio Turismo Vale do Café também se destacou como um grande espaço dedicado ao artesanato e à produção rural da região. Expositores dos 14 municípios do Vale do Café marcaram presença no evento, sediado no distrito de Ipiabas, em Barra do Piraí, que vem fazendo enorme sucesso entre moradores e turistas.

Além das palestras e dos shows, a área de exposição é uma das mais movimentadas da feira. Mais de 200 expositores estão divididos entre produtores rurais e artesãos, apresentando produtos que carregam identidade, tradição e história do Vale do Café.

Para o presidente da Associação dos Cafeicultores do Vale do Café, João Machado, o trabalho realizado pela Setur-RJ e pela Prefeitura alavancou o reconhecimento da região e o crescimento da entidade em pouco tempo, demonstrando a força que a cafeicultura vem ganhando na região.

"Nós, da Associação dos Cafeicultores do Vale do Café, só enxergamos benefícios com todo o fomento e apoio dado pelo nosso secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, e pela nossa prefeita Katia Miki. Eles vestiram a camisa e têm nos auxiliado muito. Em 2024, a Ascav contava com pouco mais de 20 cafeicultores. Hoje, em 2026, já conta com mais de 60."

A artesã Wânia Oliveira, de Rio Claro, representa a cidade por meio das velas artesanais que produz, inspiradas na natureza e nas paisagens da região. Para ela, os produtos representam a entrada do município nas rotas turísticas da região e a valorização da história do Vale do Café.

"Rio Claro está entrando agora com mais afinco no circuito turístico da região e isso auxilia na visibilidade e valorização da história do Vale do Café. Meus produtos são justamente inspirados nessa ideia."

Entre os produtores rurais, Isac Paes Leme apresenta os queijos e o doce de leite produzidos em Valença. Acostumado a receber visitantes do mundo todo, ele contou a experiência recente de receber um turista francês, que ficou encantado ao conhecer o processo de produção e maturação dos queijos.

"Nossa história e tradição são muito ricas. Todos se encantam."

O coordenador de Artesanato da Secretaria de Estado de Turismo, Cecel Vasconcellos, também destacou a importância do evento para valorizar os artesãos e fortalecer o setor no estado.

"A ExpoRio Turismo Vale do Café está sendo um verdadeiro encontro de talentos. Tive a oportunidade de conhecer artesãos incríveis, cada um com sua história, sua técnica e peças que mostram a força e a beleza do artesanato do nosso estado. É inspirador ver de perto tanta criatividade e dedicação. Eventos como esse são fundamentais para dar visibilidade ao trabalho manual e abrir novas portas para quem vive do artesanato", declarou Cecel.

O secretário de Turismo de Barra do Piraí, Tadeu Oliveira, falou sobre a riqueza e a importância do fomento ao artesanato em toda a região.

"O artesanato é uma de nossas maiores tradições e deve ser valorizado. Os talentos são únicos e seu fomento e apreciação são essenciais para que possamos desenvolver um turismo coerente, com base em nossas identidades. Estou muito contente com o sucesso do setor na ExpoRio Turismo Vale do Café."