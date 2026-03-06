Homenagem foi entregue pela Associação Fluminense de Preservação Ferroviária durante reunião sobre a retirada do vagão do Trem de Prata de Ipiabas - Foto: Paulo César Junior/Secom

Homenagem foi entregue pela Associação Fluminense de Preservação Ferroviária durante reunião sobre a retirada do vagão do Trem de Prata de IpiabasFoto: Paulo César Junior/Secom

Publicado 06/03/2026 16:19

Barra do Piraí - A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, recebeu nesta quinta-feira (5) a Medalha Barão de Mauá, homenagem concedida pela Associação Fluminense de Preservação Ferroviária (AFPF). A entrega ocorreu durante uma reunião no gabinete da prefeita, com a presença do secretário municipal de Turismo, Tadeu Oliveira, e representantes da entidade.

A honraria é concedida a personalidades que contribuem para a preservação da memória ferroviária. Segundo a associação, o reconhecimento foi motivado pela colaboração do município em ações voltadas à valorização da história ferroviária da região.

Durante o encontro, também foram alinhados os detalhes para a retirada do vagão de passageiros do Trem de Prata, instalado desde 2022 na estação ferroviária de Ipiabas. A remoção será realizada pela própria associação, sem custos para o município.

A presidente da Associação Fluminense de Preservação Ferroviária, Marcelle Sales, explicou que a medalha foi entregue como forma de reconhecimento pela parceria com a prefeitura.

“É uma medalha histórica, concedida a pessoas que se preocupam com o desenvolvimento do Brasil e com a preservação da memória ferroviária. Hoje viemos agradecer à prefeita pela doação do carro de passageiros do Trem de Prata, um equipamento muito importante para a história do país”, afirmou.

Segundo Marcelle, o vagão passará a integrar um projeto de valorização da história ferroviária do Vale do Café. O equipamento será levado para o distrito de Barão de Vassouras, no município de Vassouras, onde deverá compor um espaço dedicado à memória ferroviária.

“O Trem de Prata foi um trem altamente luxuoso e marcou a história ferroviária do Brasil. Vamos levar esse vagão para Barão de Vassouras, onde ele fará parte de um projeto que vai contar a história da memória ferroviária do Vale do Café dentro desse equipamento”, explicou.

Marcelle destacou ainda a importância histórica de Barra do Piraí para o desenvolvimento ferroviário do país.

“A história ferroviária é muito importante para toda a nossa região, especialmente para Barra do Piraí, que já foi considerado o maior entroncamento ferroviário da América Latina. O vagão estava instalado em um local descontextualizado e não era valorizado como poderia. Por isso ficamos muito felizes em concretizar essa doação e dar um novo destino ao equipamento”, completou.

A prefeita Katia Miki agradeceu a homenagem e ressaltou a importância da preservação do patrimônio histórico da cidade.

“Recebo essa medalha com muita gratidão. Barra do Piraí tem uma história profundamente ligada à ferrovia, e iniciativas que ajudam a preservar essa memória são fundamentais para valorizar o nosso patrimônio e fortalecer a identidade da nossa região”, afirmou Katia.

O secretário municipal de Turismo, Tadeu Oliveira, destacou que a parceria com entidades especializadas contribui para fortalecer projetos de preservação histórica e valorização cultural no município.

“A ferrovia faz parte da identidade de Barra do Piraí. Trabalhar em conjunto com instituições dedicadas à preservação dessa memória é fundamental para manter viva essa história e ampliar seu reconhecimento”, disse Tadeu.

A retirada do vagão deverá ocorrer nos próximos dias, dentro do prazo acordado entre o município e a entidade.