Integração fortalece o turismo regional e projeta o Vale do Café para novos mercados - Foto: Divulgação

Publicado 06/03/2026 15:04

Barra do Piraí - Os holofotes do turismo do estado do Rio de Janeiro estão voltados para Barra do Piraí e seu distrito de Ipiabas neste fim de semana. A ExpoRio Turismo Vale do Café, sediada no distrito barrense, começou nesta sexta-feira (6), prometendo movimentar o local nos próximos dias. O início do evento foi marcado pela abertura institucional, que contou com a presença de autoridades municipais, estaduais e federais.

A ExpoRio Turismo Vale do Café é uma iniciativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, em parceria com a TurisRio e com apoio da Prefeitura de Barra do Piraí. Nesta edição, Ipiabas recebe uma extensa programação, até o próximo domingo (08), dedicada à promoção e ao fortalecimento dos 14 municípios que compõem a região turística do Vale do Café, a maior do estado.

O evento valoriza todas as vocações turísticas, culturais, econômicas, históricas e produtivas do Vale do Café, onde natureza e desenvolvimento caminham lado a lado. Muitas histórias compõem essa região, que preserva uma riqueza inigualável. A participação no evento reforça o compromisso do Governo do Estado com a regionalização do turismo e com a valorização de um dos territórios mais emblemáticos do Rio de Janeiro.

O secretário de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca, destacou a importância da parceria entre diferentes esferas de governo para o fortalecimento do turismo fluminense, especialmente nas regiões do interior.

“Graças a muita interação e diálogo conseguimos alcançar números extraordinários. Com o apoio do deputado federal Áureo Ribeiro, do governador Cláudio Castro e de tantos outros parceiros, conseguiremos ultrapassar a marca de 2,5 milhões de turistas internacionais. O interior do estado tem um papel fundamental nesse crescimento. O Vale do Café já começa a aparecer como um destino de interesse do turismo internacional, e isso é resultado de um trabalho bem feito, realizado em parceria entre o Governo do Estado, as prefeituras e o setor turístico.”

O deputado federal Áureo Ribeiro reforçou seu compromisso com o interior do estado e enalteceu a atuação da prefeita Katia Miki no município de Barra do Piraí.

“Quero saudar aqui a melhor prefeita que Barra do Piraí já teve, Katia Miki. Sei o estado em que ela encontrou a prefeitura e reconheço a efetividade do seu trabalho desde o primeiro dia de mandato. Na gestão dela não há uma conta atrasada. Esse evento está sendo sediado em Ipiabas graças ao trabalho da prefeita, em conjunto com o brilhante trabalho do secretário Tutuca, do nosso mandato, do apoio da Casa Legislativa de Barra do Piraí e de tantos outros parceiros. Vamos por mais, transformando Barra do Piraí. Em breve traremos novas e grandes entregas para o município e para todo o interior do Rio de Janeiro. Um interior forte é um estado forte”, disse o deputado Áureo Ribeiro.

Agradecendo ao secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, pela valorização do Vale do Café, e ao deputado federal Áureo Ribeiro pelo apoio ao município, além das demais autoridades presentes, a prefeita Katia Miki falou sobre a grande importância do evento para toda a região.

“Para nós é motivo de muita alegria receber este evento. Barra do Piraí está protagonizando um momento tão importante de valorização de toda a região. O evento coloca todos os municípios no mesmo espaço para que possamos crescer e vencer os desafios juntos. Cada um tem suas potencialidades que, quando unidas, podem fortalecer ainda mais o Vale do Café.”

A prefeita completou convidando todos os presentes para conhecerem as belezas naturais, a hospitalidade, as pousadas, a gastronomia e outras características especiais de Barra do Piraí e de Ipiabas.

“Seria uma imensa honra para nós que cada um conhecesse nossas belezas naturais inigualáveis, visitasse nossos artesãos, produtores rurais, comércio e gastronomia. Somos um município reconhecido pela vocação turística, e isso é motivo de grande orgulho. Tenho certeza de que, juntos, os municípios do Vale do Café irão alavancar ainda mais a região.”

Ao final de sua fala, a prefeita entregou duas honrarias ao secretário Gustavo Tutuca, simbolizando sua atuação no Vale do Café e na ExpoAgro 2025.

Para o secretário de Turismo de Barra do Piraí, Tadeu Oliveira, a ExpoRio Turismo Vale do Café marca um importante incentivo para o crescimento turístico do Vale do Café no setor internacional. “A partir deste evento, os municípios do Vale do Café poderão potencializar sua integração e fortalecer a atração de turistas internacionais, valorizando nossa cultura, economia criativa e história. Tenho certeza de que os diálogos e construções da ExpoRio Turismo Vale do Café transformarão a realidade de muitas localidades da nossa região, e isso é uma vitória para todos nós”.

Também estiveram presentes na solenidade o assessor especial da Setur-RJ e coordenador das ações turísticas no Vale do Café, Wanderson Farias; o deputado federal Dr. Flávio; a prefeita de Vassouras, Rosi Silva; o prefeito de Rio Claro, Babton Biondi; o prefeito de Pinheiral, Luciano Muniz; o prefeito de Mendes, Jorge Henrique; o prefeito de Quatis, Aloisio D'Elias; o prefeito de Areal, Gutinho Bernardes; o presidente do Sicomércio de Barra do Piraí, Jorge Guilherme Aiex; o vice-prefeito e secretário de Saúde de Barra do Piraí, Cristiano Almeida; o presidente da Câmara dos Vereadores de Barra do Piraí, Rafael Couto, em nome dos demais parlamentares do município; a coordenadora do Sebrae Médio Paraíba, Paola Tenchini, e outras autoridades.