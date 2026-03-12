Pesquisa da ABIH-RJ registrou percentuais acima da média em hotéis, hotéis-fazenda e pousadas - Foto: Divulgação

Pesquisa da ABIH-RJ registrou percentuais acima da média em hotéis, hotéis-fazenda e pousadasFoto: Divulgação

Publicado 12/03/2026 11:43

Barra do Piraí - No último fim de semana (dias 6 a 8 de março), Ipiabas sediou o megaevento ExpoRio Turismo Vale do Café, reunindo mais de 15 mil pessoas ao longo dos três dias de festividades promovidas pela Secretaria de Estado de Turismo, em parceria com a TurisRio e com o apoio da Prefeitura de Barra do Piraí. Um dos muitos reflexos positivos do evento foi a taxa de ocupação hoteleira acima da média. De acordo com dados da Associação de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ), o distrito registrou um percentual de 94% de ocupação em hotéis, hotéis-fazenda e pousadas.

A ExpoRio Turismo promove e fortalece os 14 municípios que compõem a região turística do Vale do Café, destacando suas riquezas culturais, históricas, naturais e econômicas. Além da valorização do turismo regional, a programação contou com grandes atrações musicais, como Tiee, Jorge Vercilo, Barão Vermelho, Dom Paulinho Lima, Camacho e Benzadeus, reunindo público e celebrando a diversidade cultural da região.

Para o secretário de Turismo de Barra do Piraí, Tadeu Oliveira, eventos turísticos de grande impacto como este representam ganhos econômicos e comerciais tanto para o município quanto para microempreendedores e empreendedores da cidade.

“Eventos de grande vulto como a ExpoRio Turismo Vale do Café são um excelente motor econômico para regiões turísticas como o distrito de Ipiabas e a cidade de Barra do Piraí. As taxas de ocupação hoteleira comprovam isso. Neste final de semana tivemos mais pessoas hospedadas, mais pessoas comprando em nosso comércio, mais pessoas visitando nossos restaurantes e, claro, contribuindo com a visibilidade do distrito e do município”, declarou Tadeu.

O secretário completou reforçando os benefícios do investimento organizado no turismo. “Investir de maneira coesa e coerente com as potencialidades turísticas locais é investir na geração de empregos, investir na geração de renda, no crescimento econômico e em vários outros aspectos que impactam diretamente no desenvolvimento da cidade como um todo”.

O coordenador estadual da ABIH-RJ, Alexandre Moraes, ressaltou que os dados de ocupação hoteleira do último fim de semana ratificam o trabalho consciente e correto realizado pelo Estado e pelo município no desenvolvimento turístico de Ipiabas nos últimos dois anos.

“A ABIH-RJ, em parceria com a Secretaria de Turismo de Barra do Piraí, promoveu essa pesquisa pontual de taxa de ocupação do último final de semana, onde chegamos ao maravilhoso número de 94%. Esses dados ratificam o esforço conjunto da Prefeitura de Barra do Piraí com o Governo do Estado, através da SETUR-RJ, sobre a estrutura do turismo na região, com significativos avanços que ajudam a fomentar a economia local e a manutenção de empregos, gerando ainda um aumento positivo”, disse Alexandre.

O evento foi um sucesso também no planejamento e na segurança. Nos três dias de festa, não houve ocorrências no perímetro do evento ou em áreas adjacentes.

Essa organização foi resultado da atuação da Secretaria de Segurança, Mobilidade Urbana e Ordem Pública, do Demutran e da Guarda Municipal, que acompanharam o evento do início ao fim, orientando e garantindo a segurança da população. O comandante da Guarda Municipal, Alessandro Damázio, reforçou que “as forças de segurança de Barra do Piraí sempre estarão junto da população, assegurando que momentos de lazer não sejam comprometidos por ocorrências indesejáveis".

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, falou sobre o trabalho responsável que sua gestão está realizando quanto às potencialidades turísticas da cidade.

“Um dos nossos maiores méritos, em parceria com o Governo do Estado e o Governo Federal, é o respeito às potencialidades do nosso município. Seguiremos nos desenvolvendo e trazendo ainda mais visibilidade e crescimento para a cidade”, finalizou Katia.