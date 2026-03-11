Programação musical reuniu cerca de 8 mil pessoas na Praça Nilo Peçanha e contou com artistas locais e atração nacional - Foto: Secom

Programação musical reuniu cerca de 8 mil pessoas na Praça Nilo Peçanha e contou com artistas locais e atração nacionalFoto: Secom

Publicado 11/03/2026 16:46

Barra do Piraí - A noite de comemoração pelos 136 anos de Barra do Piraí terminou em grande estilo com shows de pagode e a apresentação do cantor Dilsinho, que levou milhares de pessoas à Praça Nilo Peçanha. A programação reuniu cerca de 8 mil pessoas e contou com apresentações dos grupos barrenses Pagode do Júnior e Of Samba, que abriram a noite antes da atração principal.

Os artistas da casa aqueceram o público e deram início à festa com muito samba e pagode, colocando a plateia para cantar e dançar logo nas primeiras horas da programação.

A estudante Marcella Inácio, moradora do bairro Roseira, aprovou a escolha das atrações e aproveitou a noite para curtir os shows com os amigos. “Eu sou pagodeira, então adorei todas as atrações. Foi uma escolha muito boa para comemorar o aniversário da cidade”, comentou.

Já a professora Janaína Teixeira, moradora de Vassouras, chegou cedo para garantir um lugar bem perto do palco. Colada na grade, ela cantou todas as músicas do cantor Dilsinho. “Sou apaixonada pelo Dilsinho. Amo as músicas dele e sempre que tem show aqui na região eu dou um jeito de vir”, contou.

Antes de subir ao palco, o cantor falou sobre a alegria de voltar à cidade e participar da celebração.

“É uma honra poder voltar a Barra do Piraí, principalmente numa data especial como o aniversário da cidade. Poder trazer um pouco de alegria e fazer um show especial para o público é muito importante. Tenho certeza de que vai ser uma noite incrível”, disse.

A segurança do evento também foi destaque. De acordo com o comandante da Guarda Municipal, Damazio, a programação transcorreu com tranquilidade.

“Tivemos uma noite de shows sem ocorrências. A Guarda Municipal, junto com as forças de segurança, realizou um trabalho integrado que garantiu tranquilidade para quem participou do evento, além de uma dispersão organizada e segura no final da festa”, destacou.

O comandante também ressaltou a atuação das equipes envolvidas na organização e segurança do evento, como a Guarda Municipal, a Secretaria de Ordem Pública e o Demutran, que trabalharam de forma integrada para garantir a segurança do público durante toda a programação.

Segundo o secretário municipal de Turismo, Tadeu Oliveira, o evento atraiu visitantes de várias cidades da região, movimentando o município e fortalecendo o calendário de eventos.

“Recebemos pessoas de diversas cidades e tivemos um público estimado em cerca de oito mil pessoas na praça. Eventos como esse movimentam a economia local, valorizam a cultura e mostram o potencial turístico de Barra do Piraí”, afirmou o secretário.

A realização do show do cantor Dilsinho contou com a articulação do Sicomércio Barra do Piraí, em parceria com o SESC Rio. O presidente da entidade, Jorge Aiex, destacou a importância da união entre instituições para levar grandes eventos à cidade.

“É uma grande satisfação poder contribuir com a realização de um show desse porte em uma data tão importante para Barra do Piraí. Essa parceria com a Prefeitura e com o SESC mostra que, quando trabalhamos juntos, conseguimos proporcionar momentos especiais para a população”, disse Jorge Aiex.

A prefeita Katia Miki celebrou o sucesso da programação e destacou a importância da parceria para a realização do evento.

“Foi uma festa linda, com a presença em peso da nossa população e também de visitantes de toda a região. É uma alegria muito grande poder celebrar os 136 anos de Barra do Piraí com música, cultura e momentos de confraternização para a nossa gente”, afirmou Katia.

A prefeita também agradeceu ao presidente do Sicomércio pelo apoio na realização do show.

“Quero agradecer ao Jorge Aiex, presidente do Sicomércio Barra do Piraí, que foi fundamental nessa articulação junto ao SESC Rio para trazer esse grande show para a nossa cidade. Parcerias como essa fazem toda a diferença e ajudam a proporcionar esse presente para a nossa população.”