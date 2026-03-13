Secretaria da Mulher assinou termo de compromisso para participação no Programa Trilha Empreendedora DefinitivaFoto: Secom
Barra do Piraí firma parceria com programa estadual de empreendedorismo feminino
Secretaria da Mulher assinou termo de compromisso para participação no Programa Trilha Empreendedora Definitiva
Barra do Piraí firma parceria com programa estadual de empreendedorismo feminino
Secretaria da Mulher assinou termo de compromisso para participação no Programa Trilha Empreendedora Definitiva
Barra do Piraí e o distrito de Ipiabas registram taxa de ocupação hoteleira de 94% no fim de semana da ExpoRio Turismo Vale do Café
Pesquisa da ABIH-RJ registrou percentuais acima da média em hotéis, hotéis-fazenda e pousadas
Shows de pagode e apresentação de Dilsinho encerram comemorações pelos 136 anos de Barra do Piraí
Programação musical reuniu cerca de 8 mil pessoas na Praça Nilo Peçanha e contou com artistas locais e atração nacional
Barra do Piraí celebra 136 anos com desfile cívico, culto ecumênico e bolo de seis metros
Programação reuniu autoridades, estudantes e moradores em uma manhã de tradição, fé e celebração no Centro da cidade
Mais de 200 expositores se reúnem na ExpoRio Turismo e demonstram a força do artesanato e da produção agropecuária no Vale do Café
Evento sediado em Ipiabas reúne artesãos e produtores rurais dos 14 municípios da região
Prefeita Katia Miki recebe Medalha Barão de Mauá
Homenagem foi entregue pela Associação Fluminense de Preservação Ferroviária durante reunião sobre a retirada do vagão do Trem de Prata de Ipiabas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.