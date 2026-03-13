Secretaria da Mulher assinou termo de compromisso para participação no Programa Trilha Empreendedora Definitiva - Foto: Secom

Secretaria da Mulher assinou termo de compromisso para participação no Programa Trilha Empreendedora DefinitivaFoto: Secom

Publicado 13/03/2026 14:17

Barra do Piraí - A Secretaria da Mulher de Barra do Piraí participou, nesta quarta-feira (11), de uma reunião no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, que marcou a assinatura do termo de compromisso de adesão ao Programa Trilha Empreendedora Definitiva (TED). A iniciativa é desenvolvida pela Rede Colmeia em parceria com a Subsecretaria de Ações Comunitárias e Empreendedorismo do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Representando o município, a secretária da Mulher, Daniella de Oliveira, participou do encontro ao lado de representantes da Rede Colmeia e da subsecretária estadual de Ações Comunitárias e Empreendedorismo, Karol Mendez. O termo formaliza a parceria para a implementação de ações voltadas ao fortalecimento do empreendedorismo feminino.

Com a adesão ao programa, a Secretaria da Mulher de Barra do Piraí se compromete a indicar 15 mulheres do município para participação na trilha de formação empreendedora, além de apoiar a divulgação da iniciativa e incentivar a participação ativa das selecionadas nas atividades formativas.

A proposta do programa é oferecer capacitação, desenvolvimento de competências empreendedoras e fortalecimento da autonomia econômica das mulheres, promovendo oportunidades de geração de renda e inclusão produtiva.

Para a secretária da Mulher, Daniella de Oliveira, a parceria representa mais uma oportunidade de ampliar políticas públicas voltadas ao fortalecimento feminino no município.

“Essa iniciativa é muito importante para incentivar o empreendedorismo entre as mulheres de Barra do Piraí. A capacitação e o acesso a novas oportunidades ajudam a fortalecer a autonomia financeira e abrir novos caminhos para quem deseja empreender”, destacou a secretária.

A reunião também contou com a participação da presidente da Associação Rede Colmeia de Desenvolvimento da Mulher, Thaísa Muniz, além de representantes das instituições envolvidas na iniciativa.