Evento ocorrerá na Praça Nilo Peçanha, na próxima segunda-feira, dia 23 - Foto: Divulgação

Evento ocorrerá na Praça Nilo Peçanha, na próxima segunda-feira, dia 23Foto: Divulgação

Publicado 17/03/2026 16:26

Barra do Piraí - Por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Barra do Piraí, a Procuradoria da Mulher da Câmara Municipal, a OAB Mulher e o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (COMDIM), será realizado na próxima segunda-feira, dia 23 de março, a partir das 13h, na Praça Nilo Peçanha, o evento Juntas por Elas, uma iniciativa voltada ao cuidado, à informação e à valorização das mulheres no município.

A vereadora e procuradora da Mulher da Câmara Municipal de Barra do Piraí, Lu Maciel, falou sobre a origem do projeto e sua representatividade.

“O Juntas por Elas nasceu do compromisso com o cuidado, a dignidade e a valorização da mulher. Juntas somos mais fortes e, quando cada um faz a sua parte, o resultado é transformador”, destacou a vereadora Lu Maciel.

Durante a ação, serão oferecidos serviços como agendamento de preventivo e mamografia, orientações sobre saúde da mulher, vacinação (HPV, hepatite B e antitetânica), aferição de pressão arterial, teste de glicemia, escovódromo para crianças, orientação jurídica, conscientização sobre os direitos da mulher, agendamento de documentação, Cadastro Único, além de atendimentos de beleza e bem-estar, como limpeza de pele, corte de cabelo, manicure, massagem, revitalização facial, quick massage, auriculoterapia e design de sobrancelha.

A iniciativa faz parte da programação do mês da mulher, um período dedicado à valorização, ao reconhecimento e à celebração das mulheres, de seus direitos e conquistas. A secretária municipal da Mulher, Daniella de Oliveira, destacou o significado do “Juntas por Elas” e dos demais eventos alusivos ao tema neste mês de março.

“Esses eventos surgem como forma de facilitar o acesso e divulgar os serviços e programas disponíveis no município, além de fortalecer informações, compartilhar experiências com cuidado e promover a valorização das mulheres. É sempre um encontro de muita alegria, partilha e um momento de ampliar o diálogo e a participação coletiva das mulheres no avanço de políticas públicas que de fato façam a diferença na vida delas”, declarou Daniella.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, convidou as barrenses para comparecer à Praça Nilo Peçanha e prestigiar o evento. “Estaremos todas de braços abertos na Praça Nilo Peçanha, aguardando cada uma das barrenses para esse momento de valorização de quem nós somos, valorização de nossas conquistas e de nossos direitos. Garantir que cada uma de nossas mulheres se sinta acolhida, segura e valorizada é uma de nossas maiores prioridades”.

O evento ainda conta com apoio do Sesc Mulher, Mulheres em Foco, Detran Mulher e outras instituições. A programação do “Juntas por Elas” contará ainda com palestras, apresentações musicais e muito mais. Essas novidades serão anunciadas em breve nos canais oficiais da Prefeitura de Barra do Piraí.