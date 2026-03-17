Evento ocorrerá na Praça Nilo Peçanha, na próxima segunda-feira, dia 23Foto: Divulgação
Evento "Juntas por Elas" leva serviços, lazer, valorização e conscientização às barrenses na próxima segunda-feira (23)
Evento ocorrerá na Praça Nilo Peçanha, reunindo serviços, atendimentos e ações voltadas ao cuidado e à valorização da mulher
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Ipiabas recebe 2º Festival de Teatro com atrações para públicos infantil e adulto na Estação Ferroviária
Evento gratuito reúne seis espetáculos entre os dias 20 e 29 de março e reforça a ocupação cultural de um dos prédios históricos mais importantes do distrito
Após mutirão com mais de 500 castrações, Prefeitura inicia atendimento veterinário itinerante nos distritos de Barra do Piraí
Ação da Secretaria de Bem-Estar Animal levará assistência veterinária e agendamento para futuras castrações a quatro distritos do município
No Mês da Mulher, Barra do Piraí registra período sem assassinatos de mulheres
Resultados refletem o fortalecimento da rede de proteção, com investimentos em políticas públicas e atuação integrada entre município e instituições de segurança e justiça
Secretaria da Mulher promove programação especial com rodas de conversa e ações de saúde em Barra do Piraí
Atividades na Casa da Mulher durante o mês de março vão abordar cuidados com a saúde, autocuidado e qualidade de vida, além de oferecer agendamento de exames preventivos
Prefeita Katia Miki participa como palestrante do Fórum Brasil–China Nova Era no Rio de Janeiro
Evento reuniu autoridades, empresários e instituições para debater cooperação entre os dois países; prefeita destacou parcerias internacionais e oportunidades para Barra do Piraí
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