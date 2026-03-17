Ação da Secretaria de Bem-Estar Animal levará assistência veterinária e agendamento para futuras castrações a quatro distritos do municípioFoto: Secom
Após mutirão com mais de 500 castrações, Prefeitura inicia atendimento veterinário itinerante nos distritos de Barra do Piraí
Ação da Secretaria de Bem-Estar Animal levará assistência veterinária e agendamento para futuras castrações a quatro distritos do município
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No Mês da Mulher, Barra do Piraí registra período sem assassinatos de mulheres
Resultados refletem o fortalecimento da rede de proteção, com investimentos em políticas públicas e atuação integrada entre município e instituições de segurança e justiça
Secretaria da Mulher promove programação especial com rodas de conversa e ações de saúde em Barra do Piraí
Atividades na Casa da Mulher durante o mês de março vão abordar cuidados com a saúde, autocuidado e qualidade de vida, além de oferecer agendamento de exames preventivos
Prefeita Katia Miki participa como palestrante do Fórum Brasil–China Nova Era no Rio de Janeiro
Evento reuniu autoridades, empresários e instituições para debater cooperação entre os dois países; prefeita destacou parcerias internacionais e oportunidades para Barra do Piraí
Barra do Piraí firma parceria com programa estadual de empreendedorismo feminino
Secretaria da Mulher assinou termo de compromisso para participação no Programa Trilha Empreendedora Definitiva
Barra do Piraí e o distrito de Ipiabas registram taxa de ocupação hoteleira de 94% no fim de semana da ExpoRio Turismo Vale do Café
Pesquisa da ABIH-RJ registrou percentuais acima da média em hotéis, hotéis-fazenda e pousadas
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