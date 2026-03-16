Resultados refletem o fortalecimento da rede de proteção, com investimentos em políticas públicas e atuação integrada - Foto: Divulgação

Resultados refletem o fortalecimento da rede de proteção, com investimentos em políticas públicas e atuação integradaFoto: Divulgação

Publicado 16/03/2026 13:35

Barra do Piraí - No Mês da Mulher, Barra do Piraí registra um dado importante no enfrentamento à violência de gênero: o município permanece sem registros recentes de assassinatos de mulheres motivados por violência.

O resultado é atribuído ao fortalecimento das políticas públicas voltadas às mulheres e ao trabalho integrado entre a Secretaria Municipal da Mulher e instituições como Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, Ministério Público e Poder Judiciário.

Nos últimos meses, a prefeitura tem investido na ampliação e no fortalecimento da rede de proteção às mulheres, com ações que envolvem acolhimento, orientação, acompanhamento psicológico, prevenção à violência e incentivo à autonomia econômica feminina.

Um dos principais avanços foi a implantação do Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM), que funciona na Casa da Mulher e oferece acolhimento e acompanhamento às vítimas de violência. No espaço, as mulheres encontram orientação e apoio especializado, além de encaminhamento para outros serviços da rede municipal.

O município também passou a contar com programas importantes de enfrentamento à violência, como o Projeto Violeta, o Barra Lilás e a Ronda Maria da Penha, desenvolvida em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ). Outra iniciativa é o Grupo Reflexivo para Homens Autores de Violência, implantado em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher, que busca promover reflexão e mudança de comportamento entre agressores.

Além disso, a cidade realiza o monitoramento constante das Medidas Protetivas de Urgência (MPUs), com respostas imediatas em casos de descumprimento, fortalecendo a proteção às vítimas.

A rede de apoio também envolve outras áreas da administração municipal. Na Secretaria de Assistência Social, equipamentos como o CRAS e o CREAS funcionam como portas de entrada para acolhimento e orientação de mulheres que enfrentam dificuldades sociais ou situações de violência.

Outro eixo importante é o fortalecimento da autonomia econômica. Na Casa da Mulher funciona a Sala da Mulher Empreendedora, que oferece cursos, oficinas e capacitações voltadas ao empreendedorismo feminino e à geração de renda.

Entre os projetos desenvolvidos também está o Penha Guerreira, voltado à defesa pessoal feminina, além do Núcleo Especializado de Atendimento Psicoterapêutico, que oferece suporte emocional às mulheres atendidas pela rede.

De acordo com a secretária municipal da Mulher, Daniella de Oliveira, o resultado representa o esforço permanente da rede de proteção em garantir segurança e acolhimento às mulheres do município.

“Esse resultado mostra que investir em políticas públicas para as mulheres faz diferença. Trabalhamos diariamente para fortalecer essa rede de proteção, garantindo acolhimento, orientação e acompanhamento às mulheres que precisam de apoio. Nosso objetivo é que nenhuma mulher se sinta sozinha diante de qualquer situação de violência”, afirmou Daniella.

A secretária também ressaltou que o enfrentamento à violência contra a mulher exige atenção constante. “Mesmo com avanços importantes, sabemos que ainda existem casos de violência que exigem vigilância permanente. Por isso, seguimos ampliando ações de prevenção, campanhas de conscientização e fortalecendo os serviços de atendimento às mulheres.”

A prefeita Katia Miki destacou que o resultado reflete o trabalho conjunto entre o poder público e as instituições que atuam na proteção das mulheres, além da decisão da atual gestão de fortalecer a política pública voltada às mulheres no município.

“Quando assumimos o governo, encontramos a subsecretaria da Mulher sem funcionamento e sem estrutura de atuação. Retomamos esse trabalho com muita responsabilidade e compromisso, reabrindo esse espaço tão importante e, com dedicação da nossa equipe, conseguimos avançar ainda mais, transformando a subsecretaria em Secretaria da Mulher. Hoje temos uma estrutura fortalecida, com projetos, acolhimento e uma rede de proteção ativa, preparada para atender e apoiar as mulheres de Barra do Piraí. Esse resultado mostra que quando existe prioridade e trabalho sério, conseguimos avançar na proteção e no cuidado com as mulheres do nosso município”, afirmou a prefeita.

Katia também destacou a importância de reforçar o debate sobre os direitos das mulheres durante o mês de março.

“Estamos no Mês da Mulher, um período que reforça a importância de valorizar, proteger e garantir direitos às mulheres. Seguimos trabalhando para fortalecer cada vez mais essa rede de proteção e construir uma cidade mais segura para todas.”

Em Barra do Piraí, mulheres que precisarem de orientação ou apoio podem procurar atendimento na Casa da Mulher. O espaço fica na Rua Humberto Martuscello, 66, Centro, e oferece acolhimento, orientação e encaminhamento para os serviços da rede de proteção do município.