Evento gratuito reúne seis espetáculos entre os dias 20 e 29 de março - Foto: Divulgação

Evento gratuito reúne seis espetáculos entre os dias 20 e 29 de marçoFoto: Divulgação

Publicado 17/03/2026 14:47

Barra do Piraí - A programação cultural de Barra do Piraí ganha destaque neste mês com a realização do 2º Festival de Teatro de Ipiabas, que acontece entre os dias 20 e 29 de março, na Estação Ferroviária do distrito. O evento contará com espetáculos voltados tanto para o público infantil quanto adulto, ampliando o acesso da população à arte e ao entretenimento de forma gratuita.

A iniciativa também reforça a utilização da Estação Ferroviária de Ipiabas como um importante espaço de cultura e convivência. O prédio histórico, símbolo do distrito e da própria história de Barra do Piraí, vem sendo ocupado cada vez mais com atividades culturais, artísticas e de lazer abertas à população.

O secretário de Turismo e interino de Trabalho e Desenvolvimento Econômico de Barra do Piraí, Tadeu Oliveira, destacou que o festival fortalece o calendário cultural do município e contribui para a valorização de espaços históricos.

“Eventos como o Festival de Teatro reforçam a importância de ocuparmos espaços históricos como a Estação de Ipiabas com cultura, arte e entretenimento. Esse é um patrimônio muito importante para o distrito e para todo o município, e vê-lo recebendo atividades gratuitas para a população mostra que estamos no caminho certo, fortalecendo o turismo e ampliando o acesso da população à cultura”, afirmou o secretário.

A prefeita Katia Miki também destacou o papel das iniciativas culturais na valorização dos distritos e no fortalecimento do turismo local, convidando a população a prestigiar o festival.

“É muito gratificante ver a Estação de Ipiabas viva, recebendo eventos que aproximam as pessoas da cultura e da arte. O festival foi pensado para toda a família, com espetáculos para as crianças e também para o público adulto. Convido todos os moradores de Barra do Piraí e visitantes da região a participarem dessa programação especial e aproveitarem esse espaço tão importante para a nossa história”, ressaltou a prefeita.

Programação

2º Festival de Teatro de Ipiabas

Teatro infantil

20 de março – 18h

Divertidamente

21 de março – 16h

Lendários do K-pop

22 de março – 18h

Princesas e Heróis

Teatro adulto

27 de março – 20h

Maneiras de Tocar no Assunto

28 de março – 20h

Comédia Top

29 de março – 20h

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