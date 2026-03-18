A iniciativa reúne representantes do poder público, da sociedade civil e da iniciativa privada para estruturar novas estratégiasFotos: Paulo César Junior/Secom
Barra do Piraí institui comissão para fortalecer gestão de resíduos sólidos
A iniciativa foi formalizada durante uma reunião realizada no auditório da Santa Casa, promovida pela Secretaria Municipal de Ambiente e Sustentabilidade
Barra do Piraí institui comissão para fortalecer gestão de resíduos sólidos
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Evento "Juntas por Elas" leva serviços, lazer, valorização e conscientização às barrenses na próxima segunda-feira (23)
Evento ocorrerá na Praça Nilo Peçanha, reunindo serviços, atendimentos e ações voltadas ao cuidado e à valorização da mulher
Ipiabas recebe 2º Festival de Teatro com atrações para públicos infantil e adulto na Estação Ferroviária
Evento gratuito reúne seis espetáculos entre os dias 20 e 29 de março e reforça a ocupação cultural de um dos prédios históricos mais importantes do distrito
Após mutirão com mais de 500 castrações, Prefeitura inicia atendimento veterinário itinerante nos distritos de Barra do Piraí
Ação da Secretaria de Bem-Estar Animal levará assistência veterinária e agendamento para futuras castrações a quatro distritos do município
No Mês da Mulher, Barra do Piraí registra período sem assassinatos de mulheres
Resultados refletem o fortalecimento da rede de proteção, com investimentos em políticas públicas e atuação integrada entre município e instituições de segurança e justiça
Secretaria da Mulher promove programação especial com rodas de conversa e ações de saúde em Barra do Piraí
Atividades na Casa da Mulher durante o mês de março vão abordar cuidados com a saúde, autocuidado e qualidade de vida, além de oferecer agendamento de exames preventivos
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