A iniciativa reúne representantes do poder público, da sociedade civil e da iniciativa privada para estruturar novas estratégias - Fotos: Paulo César Junior/Secom

A iniciativa reúne representantes do poder público, da sociedade civil e da iniciativa privada para estruturar novas estratégiasFotos: Paulo César Junior/Secom

Publicado 18/03/2026 14:56

Barra do Piraí - Com o objetivo de ampliar a coleta seletiva e tornar mais eficiente o tratamento dos resíduos, Barra do Piraí instituiu uma Comissão de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. A iniciativa reúne representantes do poder público, da sociedade civil e da iniciativa privada para estruturar novas estratégias, aumentar a participação da população e fortalecer as ações ambientais do município.

A iniciativa foi formalizada durante uma reunião realizada no auditório da Santa Casa, promovida pela Secretaria Municipal de Ambiente e Sustentabilidade, marcando o início de uma atuação integrada entre diferentes setores para o avanço das políticas públicas ambientais.

Entre as primeiras atribuições do grupo está a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e do Plano de Gerenciamento da Coleta Seletiva, instrumentos fundamentais para ampliar a cobertura do serviço, aumentar a participação popular e garantir mais eficiência no tratamento dos resíduos produzidos no município.

De acordo com o secretário municipal de Ambiente e Sustentabilidade, Christopher Taranto, a proposta vai além da organização do sistema atual e busca promover uma mudança de cultura na forma como a cidade lida com o lixo.

“A criação dessa comissão é um passo estratégico para que a gente avance de forma estruturada na gestão dos resíduos sólidos. Nosso objetivo é ampliar a coleta seletiva, envolver a população e garantir que o município esteja alinhado às melhores práticas ambientais”, destacou Christopher.

Entre as diretrizes do trabalho estão o fortalecimento da logística reversa, o envolvimento de grandes geradores de resíduos e o incentivo à reciclagem e reutilização de materiais. A proposta também prevê maior inclusão social, especialmente com a participação de organizações de catadores no processo.

Outro ponto importante é o suporte técnico do Sebrae, que está auxiliando o município na implementação das ações e no desenvolvimento do plano de trabalho da comissão.

Segundo Christopher, a atuação integrada entre diferentes setores é essencial para o sucesso da iniciativa.

“A participação de diversas áreas do poder público, junto com a sociedade civil e a iniciativa privada, garante que o projeto seja mais completo, eficiente e sustentável a longo prazo”, completou o secretário de Ambiente e Sustentabilidade.