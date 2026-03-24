Gestão colocou a obra como prioridade e garantiu a retomada, conclusão e entrega - Foto: Divulgação

Gestão colocou a obra como prioridade e garantiu a retomada, conclusão e entregaFoto: Divulgação

Publicado 24/03/2026 13:29

Barra do Piraí - O dia 23 de março de 2026 amanheceu diferente para o diretor Rogério dos Santos, para os professores e para os quase 200 alunos da Escola Jehovah Santos. Por mais de seis anos, a escola permaneceu fechada. Agora, a unidade foi finalmente reinaugurada, marcando um novo capítulo para toda a comunidade escolar.

“Hoje é um dia muito especial para todos nós. A entrega do novo prédio da Escola Jehovah Santos representa mais do que uma obra concluída; representa cuidado, compromisso com a educação e esperança no futuro das nossas crianças. Em nome de toda a comunidade escolar, deixo nosso sincero agradecimento à prefeita Katia Miki, à secretária municipal de Educação e a todos que contribuíram para que esse sonho se tornasse realidade. Cada esforço, decisão e investimento demonstram o quanto a educação é prioridade no município”, destacou o diretor.

A reinauguração da escola era uma demanda antiga dos moradores do bairro São João e de comunidades próximas. Ao assumir a Prefeitura de Barra do Piraí, em janeiro de 2025, a prefeita Katia Miki priorizou a retomada e conclusão da obra, devolvendo à população uma de suas principais referências na educação.

Durante mais de seis anos, os alunos precisaram estudar longe de casa, em uma unidade provisória e sem a estrutura ideal. Neste 23 de março, a Escola Jehovah Santos volta, oficialmente, ao seu espaço com mais qualidade, dignidade e condições adequadas para o aprendizado.

“Quando assumimos a gestão da Prefeitura, colocamos a Educação como uma de nossas prioridades e prontamente dei a missão de entregar essa escola para os moradores do bairro São João. Com responsabilidade, planejamento e muito trabalho, essa obra foi retomada e concluída, devolvendo à comunidade um espaço digno, seguro e preparado para acolher nossos estudantes. Sou mãe e entendo, na prática, o valor da educação”, declarou a prefeita.

Muito feliz com a inauguração, Katia ainda agradeceu ao secretariado e à Câmara Municipal pelo apoio: “Agradeço muito à secretária de Educação, Cleide, à secretária de Obras Públicas, Maria Ilma, e às suas equipes, assim como à Câmara Municipal de Barra do Piraí, que tem trabalhado junto conosco para que possamos avançar cada vez mais, não apenas na educação, como em todos os outros setores”, destacou a prefeita Katia Miki.

Foi na casa de dona Therezinha Duque que funcionou a primeira sede da Escola Jehovah Santos. Presente na cerimônia de inauguração, ela se emocionou ao acompanhar esse novo capítulo da história da instituição.

“Na época, há décadas, o bairro não tinha uma escola, e as crianças precisavam ir para outros locais para estudar. Então surgiu a necessidade da criação de uma unidade aqui. Eu e minha amiga Neliana fizemos a solicitação e reunimos os alunos nessa primeira escola, que, após muitos anos, cresceu e hoje está sendo entregue com uma bela reforma. Estar na condição de fundadora do Jehovah Santos é uma sensação única. Agradeço à prefeita Katia Miki por esse momento”, relembrou Therezinha Duque.

Em breve, ao lado da Escola Jehovah Santos, será inaugurada uma creche que levará o nome do pai de Therezinha, José Duque de Freitas, com capacidade para atender alunos de 0 a 3 anos do São João e de bairros próximos.

A secretária de Educação, Cleide Mara Rocha, relembrou o pedido de atenção especial da prefeita à Escola Jehovah Santos e destacou os avanços conquistados pela educação em apenas um ano de gestão.

“Estou muito emocionada e feliz, e agradeço a todos que fizeram parte desse projeto. Quando ainda estávamos na transição de governo, nossa prefeita me disse que a Escola Jehovah Santos era uma das nossas prioridades na pasta. E hoje, estamos aqui realizando essa entrega tão esperada. Em apenas um ano, muitas conquistas já foram feitas pela educação, e vamos avançar ainda mais.”

A secretária de Obras Públicas, Maria Ilma de Andrade, falou sobre sua alegria com a entrega, o apoio e compromisso da prefeita Katia Miki e a importância de um espaço adequado para o estudo.

“É com imenso prazer e emoção que entregamos essa obra tão importante para o município, não só para o bairro, mas para toda a cidade. É sempre muito gratificante destacar que a nossa prefeita, Katia, tem dado prioridade à educação, realizando manutenções em diversas escolas que há muitos anos não recebiam esse cuidado. Sabemos que não é apenas a parte pedagógica que importa, mas também a estrutura adequada, fundamental para formarmos crianças e, no futuro, adultos preparados para contribuir com a construção de uma sociedade melhor.”

Emilene é mãe, e seu filho estuda há anos no Jehovah Santos, no entanto, no local provisório, situado em Santana de Barra, um bairro distante da sede oficial da escola. “Com essa entrega, tudo ficará muito mais fácil. Eu e meu filho adoramos, a escola está linda.”

A cerimônia se encerrou com muita alegria e com o sentimento de fortalecimento da educação municipal, que ganhou mais um equipamento de qualidade para seus alunos, fruto do empenho e dedicação da gestão com essa benfeitoria.

Também participaram da solenidade o vice-prefeito e secretário de Saúde, Cristiano Almeida; os vereadores Elves Costa, Pedrinho ADL, Luiz Felipe Ludi (presidente da Comissão de Educação), Jeordane Perino e João Paulo Novaes; o presidente da Associação de Moradores do bairro São João, Josimar Nascimento; a ex-diretora Sandra Lúcia; e autoridades do secretariado da Prefeitura de Barra do Piraí.