Peça que lotou a Estação Cultural neste domingo (22) passou mensagem de incentivo à leituraFoto: Rayná Andrelino/Secom
28/03 – 20h: Comédia Top
29/03 – 20h: Salvem a Periquita da Vizinha
Entrada gratuita
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Peça que lotou a Estação Cultural neste domingo (22) passou mensagem de incentivo à leituraFoto: Rayná Andrelino/Secom
"Princesas e Heróis" encerra a programação infantil do Festival de Teatro de Ipiabas
Peça que lotou a Estação Cultural neste domingo (22) passou mensagem de incentivo à leitura
Casa da Mulher de Barra do Piraí promove atividades voltadas à saúde e ao bem-estar feminino
Encontros com especialistas e participação das barrenses marcam programação do Mês da Mulher, com foco em acolhimento, informação e qualidade de vida
Barra do Piraí institui comissão para fortalecer gestão de resíduos sólidos
A iniciativa foi formalizada durante uma reunião realizada no auditório da Santa Casa, promovida pela Secretaria Municipal de Ambiente e Sustentabilidade
Evento "Juntas por Elas" leva serviços, lazer, valorização e conscientização às barrenses na próxima segunda-feira (23)
Evento ocorrerá na Praça Nilo Peçanha, reunindo serviços, atendimentos e ações voltadas ao cuidado e à valorização da mulher
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Evento gratuito reúne seis espetáculos entre os dias 20 e 29 de março e reforça a ocupação cultural de um dos prédios históricos mais importantes do distrito
Após mutirão com mais de 500 castrações, Prefeitura inicia atendimento veterinário itinerante nos distritos de Barra do Piraí
Ação da Secretaria de Bem-Estar Animal levará assistência veterinária e agendamento para futuras castrações a quatro distritos do município
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