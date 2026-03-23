Peça que lotou a Estação Cultural neste domingo (22) passou mensagem de incentivo à leitura - Foto: Rayná Andrelino/Secom

Peça que lotou a Estação Cultural neste domingo (22) passou mensagem de incentivo à leituraFoto: Rayná Andrelino/Secom

Publicado 23/03/2026 14:07

Barra do Piraí - A peça “Princesas e Heróis” encerrou, neste domingo (22), a programação infantil do 2º Festival de Teatro de Ipiabas com casa cheia e uma mensagem clara de incentivar o hábito da leitura desde a infância. O espetáculo reuniu personagens como Bela, Cinderela, Batman, Homem-Aranha e Coringa em uma história que uniu entretenimento e reflexão para o público.

Na trama, o vilão Coringa sequestra as princesas com o objetivo de apagar suas histórias dos livros. A missão dos super-heróis é resgatar as personagens e devolver suas narrativas ao imaginário infantil. Ao final, o próprio Batman conduziubuma fala direta com o público, destacando a importância da leitura como ferramenta de conhecimento, desenvolvimento e formação para o futuro, além de reforçar o papel dos pais no incentivo às crianças.

O encerramento da etapa infantil confirmou o sucesso do festival, que teve as três apresentações com lotação máxima na Estação Cultural de Ipiabas. Durante os dias de programação, o espaço recebeu moradores de Barra do Piraí e turistas.

Entre eles, a médica Marcela Bastos, do Rio de Janeiro, que passou o fim de semana em Conservatória, distrito de Valença, com o filho Matheus, de quatro anos, e decidiu acompanhar toda a programação infantil. “Ele assistiu às três peças e ficou encantado. Hoje, não sossegou enquanto não tirou foto com o Homem-Aranha”, contou. Marcela também destacou a experiência de conhecer o espaço. “É muito bonito ver um lugar que preserva sua história e usa isso para promover cultura. E ainda de forma gratuita, é um passeio completo”, afirmou.

Moradora do bairro Química, Marinete Souza também aproveitou o domingo em família. Ela levou a filha Jéssica e a neta Alice, de três anos, que estava vestida de Branca de Neve e acompanhou a apresentação bem próxima ao palco. “Ela interagiu o tempo todo, ficou encantada. Foi muito gostoso ver a alegria dela. É muito importante ter esse tipo de evento, que incentiva a gente a conhecer e aproveitar mais a nossa cidade”, disse.

O secretário de Turismo, Tadeu Oliveira, destacou a consolidação do festival já em sua segunda edição. “O Festival de Teatro de Ipiabas já mostra sua força ao lotar a Estação nos três dias de programação infantil. É um evento que movimenta o distrito, valoriza nosso patrimônio e leva cultura, lazer e entretenimento para moradores e turistas”, afirmou Tadeu.

A prefeita Katia Miki acompanhou a programação ao lado do filho Vitor e ressaltou o impacto do evento. “É muito gratificante ver a Estação Cultural cheia, famílias reunidas, crianças encantadas com o teatro. A cultura tem esse papel de aproximar, de criar memórias e de transformar. Ficamos muito felizes com a participação do público nesses três dias”, destacou a prefeita de Barra do Piraí.

O 2º Festival de Teatro de Ipiabas segue no próximo fim de semana com programação voltada ao público adulto.

Programação

27/03 – 20h: 3 Maneiras de Tocar no Assunto

28/03 – 20h: Comédia Top

29/03 – 20h: Salvem a Periquita da Vizinha

Local: Estação Cultural de Ipiabas

Entrada gratuita