Ação especial no Mês das Mulheres oferece consultas, preventivo e atendimentos com e sem agendamento - Foto: Secom

Ação especial no Mês das Mulheres oferece consultas, preventivo e atendimentos com e sem agendamentoFoto: Secom

Publicado 24/03/2026 15:33

Barra do Piraí - No Mês das Mulheres, a Prefeitura de Barra do Piraí realiza, no próximo sábado (28), uma ação especial no Centro de Saúde da Mulher, com oferta de consultas ginecológicas, exames preventivos e atendimentos com e sem agendamento. A iniciativa acontece das 8h às 12h, no Hospital Maria de Nazareth, no bairro Matadouro, onde fica o Centro.

A proposta é ampliar o acesso aos serviços de saúde para mulheres que enfrentam dificuldades para buscar atendimento durante os dias úteis, principalmente por conta da rotina de trabalho. O Centro de Saúde da Mulher funciona regularmente ao longo da semana, mas abrirá excepcionalmente no sábado para garantir mais oportunidades de cuidado e prevenção.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Cristiano Almeida, a ação reforça o compromisso da rede municipal com o acolhimento feminino.

“Todas as unidades de saúde e o Centro de Saúde da Mulher estão sempre preparados para receber as mulheres. Sabemos, no entanto, que muitas têm dificuldade de comparecer durante a semana por conta do trabalho e de outras responsabilidades. Por isso, estamos promovendo esse atendimento no sábado, para facilitar o acesso e garantir que nenhuma deixe de cuidar da própria saúde”, destacou o secretário de Saúde.

Entre os serviços oferecidos estão consultas ginecológicas, coleta de exame preventivo e orientações de saúde, com atendimentos realizados tanto por agendamento quanto por livre demanda.

A prefeita Katia Miki reforçou a importância da iniciativa e fez um convite direto às moradoras.

“Cuidar da saúde é um ato de amor-próprio. A gente sabe que a rotina é corrida, mas é fundamental que as mulheres se priorizem. Por isso, estamos abrindo o Centro de Saúde da Mulher no sábado, para acolher cada uma com atenção e carinho. Fica aqui o nosso convite apara que venham, participem e aproveitem essa oportunidade”, afirmou a prefeita de Barra do Piraí.