O evento acontece no Centro Cultural Rosemar Muniz Pimentel (Antiga Estação)Foto: Divulgação
Filme que conta a trajetória de Jorge Amado, Dorival Caymmi e Carybé é atração do Cineclube Estação do próximo dia 26
Ação da Secretaria de Cultura, Audiovisual e Economia Criativa promove cinema, debate e valorização das matrizes africanas na antiga estação
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Katia Miki devolve Escola Jehovah Santos à população do bairro São João e região após mais de 6 anos de fechamento
Gestão colocou a obra como prioridade e garantiu a retomada, conclusão e entrega de um espaço digno para alunos e profissionais da educação
"Princesas e Heróis" encerra a programação infantil do Festival de Teatro de Ipiabas
Peça que lotou a Estação Cultural neste domingo (22) passou mensagem de incentivo à leitura
Casa da Mulher de Barra do Piraí promove atividades voltadas à saúde e ao bem-estar feminino
Encontros com especialistas e participação das barrenses marcam programação do Mês da Mulher, com foco em acolhimento, informação e qualidade de vida
Barra do Piraí institui comissão para fortalecer gestão de resíduos sólidos
A iniciativa foi formalizada durante uma reunião realizada no auditório da Santa Casa, promovida pela Secretaria Municipal de Ambiente e Sustentabilidade
Evento "Juntas por Elas" leva serviços, lazer, valorização e conscientização às barrenses na próxima segunda-feira (23)
Evento ocorrerá na Praça Nilo Peçanha, reunindo serviços, atendimentos e ações voltadas ao cuidado e à valorização da mulher
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