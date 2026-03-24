O evento acontece no Centro Cultural Rosemar Muniz Pimentel (Antiga Estação) - Foto: Divulgação

O evento acontece no Centro Cultural Rosemar Muniz Pimentel (Antiga Estação)Foto: Divulgação

Publicado 24/03/2026 13:33

Barra do Piraí - Iniciativa de destaque e forte identidade da Secretaria de Cultura, Audiovisual e Economia Criativa de Barra do Piraí, o Cineclube Estação realiza, na próxima quinta-feira, dia 26 de março, a exibição do filme "3 Obás de Xangô", obra que aborda o tema “Raízes de Matrizes Africanas” por meio da trajetória de Jorge Amado, Dorival Caymmi e Carybé.

Após a sessão, haverá um debate enriquecedor com Pedro Augusto e Pai Sid, promovendo um espaço de diálogo e aprofundamento com o público. O evento acontece no Centro Cultural Rosemar Muniz Pimentel (Antiga Estação), às 19h, e possui classificação indicativa de 14 anos.

O secretário de Cultura, Audiovisual e Economia Criativa, Gabriel Barbosa, demonstrou sua felicidade com mais uma edição do Cineclube Estação.

"Mais uma obra imperdível e mais um dia de manifestações culturais na antiga estação. O Cineclube Estação já se consolidou em Barra do Piraí. Nosso objetivo é que cada vez mais pessoas façam uma visita à estação e presenciem essa experiência enriquecedora", declarou Gabriel.