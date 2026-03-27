Com destaque para Ipiabas, município reforça vocação turística no Vale do Café e alta ocupação em datas estratégicasFoto: Secom
Katia Miki apresenta Barra do Piraí na ExpoRio Turismo
Com destaque para Ipiabas, município reforça vocação turística no Vale do Café e alta ocupação em datas estratégicas
Katia Miki apresenta Barra do Piraí na ExpoRio Turismo
Com destaque para Ipiabas, município reforça vocação turística no Vale do Café e alta ocupação em datas estratégicas
Barra do Piraí garante duas novas ambulâncias durante Caravana Federativa em Niterói
Município também foi contemplado com equipamentos para UBS e telesaúde por meio do PAC 2025
Dia D de vacinação contra a gripe acontece neste sábado (28) em Barra do Piraí
Ação mobiliza unidades de saúde dos distritos, ESF Albert Sabin e Praça Nilo Peçanha para imunizar grupos prioritários
Prefeita Katia Miki faz entrega simbólica do primeiro IPTU Premiado de Barra do Piraí
Prefeita apresenta projetos futuros e detalha aplicação dos recursos aos contribuintes contemplados
Para ampliar acesso a exames, Centro de Saúde da Mulher de Barra do Piraí será aberto no sábado (28)
Ação especial no Mês das Mulheres oferece consultas, preventivo e atendimentos com e sem agendamento
Filme que conta a trajetória de Jorge Amado, Dorival Caymmi e Carybé é atração do Cineclube Estação do próximo dia 26
Ação da Secretaria de Cultura, Audiovisual e Economia Criativa promove cinema, debate e valorização das matrizes africanas na antiga estação
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.