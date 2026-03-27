Com destaque para Ipiabas, município reforça vocação turística no Vale do Café e alta ocupação em datas estratégicas - Foto: Secom

Com destaque para Ipiabas, município reforça vocação turística no Vale do Café e alta ocupação em datas estratégicasFoto: Secom

Publicado 27/03/2026 17:02

Barra do Piraí - Barra do Piraí participou do primeiro dia da ExpoRio Turismo – Onde o Rio se Encontra, nesta quinta-feira (26), no Complexo Lagoon, no Rio de Janeiro. Representando o município, a prefeita Katia Miki integrou a plenária “Encontro com Prefeitos”, enquanto a equipe da Secretaria Municipal de Turismo apresentou, no estande do Espaço dos Municípios, os principais atrativos da cidade, com foco especial no distrito de Ipiabas.

Durante sua participação no painel, Katia destacou o crescimento do turismo regional e o papel estratégico de Barra do Piraí dentro do Vale do Café. A prefeita relembrou o sucesso da ExpoRio Turismo Vale do Café, realizada entre os dias 6 e 8 de março, em Ipiabas, que reuniu os 14 municípios da região e alcançou 94% de ocupação hoteleira.

“A gente conseguiu colocar toda a região no mesmo espaço, promovendo integração, troca e valorização dos nossos atrativos. Foi um grande sucesso e mostrou a força do turismo quando trabalhado de forma conjunta”, afirmou.

Katia também ressaltou que o fortalecimento regional impacta diretamente todos os municípios. “Quando o Vale do Café cresce, todos crescem juntos. Esse olhar coletivo é fundamental para o desenvolvimento do turismo no interior”, completou a prefeita de Barra do Piraí.

Outro ponto destacado pela prefeita foi a consolidação de Ipiabas como destino turístico. O distrito tem registrado altas taxas de ocupação hoteleira, especialmente em feriados prolongados e períodos de eventos, se firmando cada vez mais como referência na região.

No estande de Barra do Piraí, o secretário municipal de Turismo, Tadeu Oliveira, apresentou aos visitantes a diversidade de experiências que o município oferece. Entre os destaques estão os produtos da agricultura local, como queijos, doces e cafés especiais, além do artesanato regional, que valoriza a identidade cultural do território.

“Barra do Piraí tem uma diversidade muito rica de atrativos. Aqui na Expo, a gente consegue mostrar desde a produção rural até o nosso potencial turístico, fortalecendo o destino e atraindo cada vez mais visitantes”, destacou o secretário.

Além da gastronomia e da cultura, o município também chamou atenção pelo turismo de aventura, com trilhas, cachoeiras e experiências ao ar livre, reforçando o potencial de Ipiabas como destino completo.