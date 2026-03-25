Ação mobiliza unidades de saúde dos distritos, ESF Albert Sabin e Praça Nilo PeçanhaFoto: Secom
Dia D de vacinação contra a gripe acontece neste sábado (28) em Barra do Piraí
Ação mobiliza unidades de saúde dos distritos, ESF Albert Sabin e Praça Nilo Peçanha para imunizar grupos prioritários
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Prefeita Katia Miki faz entrega simbólica do primeiro IPTU Premiado de Barra do Piraí
Prefeita apresenta projetos futuros e detalha aplicação dos recursos aos contribuintes contemplados
Para ampliar acesso a exames, Centro de Saúde da Mulher de Barra do Piraí será aberto no sábado (28)
Ação especial no Mês das Mulheres oferece consultas, preventivo e atendimentos com e sem agendamento
Filme que conta a trajetória de Jorge Amado, Dorival Caymmi e Carybé é atração do Cineclube Estação do próximo dia 26
Ação da Secretaria de Cultura, Audiovisual e Economia Criativa promove cinema, debate e valorização das matrizes africanas na antiga estação
Katia Miki devolve Escola Jehovah Santos à população do bairro São João e região após mais de 6 anos de fechamento
Gestão colocou a obra como prioridade e garantiu a retomada, conclusão e entrega de um espaço digno para alunos e profissionais da educação
"Princesas e Heróis" encerra a programação infantil do Festival de Teatro de Ipiabas
Peça que lotou a Estação Cultural neste domingo (22) passou mensagem de incentivo à leitura
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