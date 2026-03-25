Ação mobiliza unidades de saúde dos distritos, ESF Albert Sabin e Praça Nilo Peçanha - Foto: Secom

Ação mobiliza unidades de saúde dos distritos, ESF Albert Sabin e Praça Nilo PeçanhaFoto: Secom

Publicado 25/03/2026 16:16

Barra do Piraí - A Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Piraí, realiza neste sábado (28) o Dia D de vacinação contra a Influenza. A mobilização acontece das 9h às 15h, na Praça Nilo Peçanha, além das salas de vacina da ESF Albert Sabin e das unidades de Dorândia, Califórnia, Ipiabas e Vargem Alegre.

Nesta primeira etapa, a vacina será destinada exclusivamente aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, incluindo crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde e da educação, profissionais das forças de segurança e salvamento, pessoas com doenças crônicas, população em situação de rua, além de trabalhadores do transporte coletivo e caminhoneiros.

A Secretaria de Saúde informa que a imunização para esses públicos segue de forma exclusiva até o dia 31 de maio.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Cristiano Almeida, a mobilização é fundamental para ampliar a cobertura vacinal e proteger a população mais vulnerável. “A vacinação é uma das principais formas de prevenção contra a gripe e suas complicações. O Dia D é uma oportunidade para que todos que fazem parte do público prioritário procurem uma unidade e garantam sua dose”, destacou.

Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identificação, cartão do SUS e, se possível, a caderneta de vacinação.