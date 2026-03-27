Município também foi contemplado com equipamentos para UBS e telesaúde por meio do PAC 2025 - Foto: Divulgação

Município também foi contemplado com equipamentos para UBS e telesaúde por meio do PAC 2025Foto: Divulgação

Publicado 27/03/2026 14:08

Barra do Piraí - Barra do Piraí conquistou duas novas ambulâncias para o SAMU nesta quinta-feira (26), durante a 18ª edição das Caravanas Federativas, realizada no Caminho Niemeyer, em Niterói. A iniciativa faz parte do novo PAC 2025, programa do Governo Federal voltado à ampliação e modernização de serviços públicos em todo o país.

A adesão ao programa foi articulada pelo vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Cristiano Almeida, que representou o município no evento. Além das ambulâncias, a cidade também foi contemplada com equipamentos destinados às Unidades Básicas de Saúde (UBS) e recursos de telesaúde, que vão ampliar o acesso da população a atendimentos especializados.

“O novo PAC 2025 traz investimentos importantes para fortalecer a nossa rede de saúde, garantindo melhores condições de trabalho para os profissionais e mais qualidade no atendimento à população”, destacou Cristiano Almeida.

A Caravana Federativa tem como objetivo aproximar o Governo Federal dos municípios, reunindo, em um só local, diversos serviços, orientações e suporte técnico para gestores e cidadãos. No Rio de Janeiro, a ação aconteceu no Caminho Niemeyer, um dos principais pontos turísticos de Niterói, reunindo representantes de diversas cidades fluminenses.

Com os novos equipamentos e a chegada das ambulâncias, a expectativa é de reforço no atendimento de urgência e emergência, além da modernização dos serviços de saúde oferecidos à população de Barra do Piraí.

A prefeita Katia Miki comemorou a conquista e agradeceu ao Governo Federal pelo apoio ao município. “Quero agradecer ao Governo Federal e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva por esse olhar atento para as cidades do interior. Esses investimentos fazem a diferença na ponta, melhorando o atendimento e salvando vidas em Barra do Piraí”, afirmou a prefeita de Barra do Piraí.