Espaço público será dedicado ao atendimento de cães e gatos e marca avanço na política de bem-estar animal - Foto: Secom

Espaço público será dedicado ao atendimento de cães e gatos e marca avanço na política de bem-estar animalFoto: Secom

Publicado 30/03/2026 15:00

Barra do Piraí - A Prefeitura de Barra do Piraí inaugura, na próxima terça-feira (31), a primeira Unidade Básica de Saúde Animal da história do município. A cerimônia está marcada para as 11h, na Rua Assis Ribeiro, no Centro, local que também passará a abrigar a sede da Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal.

A nova estrutura será voltada exclusivamente para o atendimento de cães e gatos, ampliando o acesso da população a serviços de saúde animal e fortalecendo ações de prevenção, orientação e assistência veterinária.

A prefeita Katia Miki destacou o caráter histórico da iniciativa, ressaltando que o espaço representa um avanço significativo tanto para o cuidado com os animais quanto para a saúde pública do município. Segundo ela, a unidade vai garantir mais dignidade e suporte para a população que necessita desse tipo de atendimento.

A secretária municipal de Bem-Estar Animal, Luciene Maria, também enfatizou a importância do novo equipamento, afirmando que a unidade permitirá ampliar o atendimento, orientar os tutores e fortalecer as ações já desenvolvidas na cidade.

A implantação da Unidade Básica de Saúde Animal faz parte de um conjunto de iniciativas da atual gestão voltadas à causa animal, consolidando uma política pública mais estruturada e acessível para o cuidado com cães e gatos em Barra do Piraí.