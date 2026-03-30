Espaço público será dedicado ao atendimento de cães e gatos e marca avanço na política de bem-estar animalFoto: Secom
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2ª Corrida da Integração de Barra do Piraí reúne mais de 750 corredores
Evento promovido em parceria entre Polícia Militar, Prefeitura e iniciativa privada incentiva o esporte e fortalece a integração com a população
Dia D de Vacinação é sucesso em Barra do Piraí e mais de 1400 pessoas se imunizam contra influenza
Resultados expressivos marcam mobilização da saúde no município, com ampliação do acesso e proteção aos grupos prioritários
Barra do Piraí lança primeira programação do Abril Azul 2026
A prefeita Katia Miki reforça o compromisso da gestão com o acolhimento, o respeito e o fortalecimento das políticas públicas voltadas às pessoas com TEA e suas famílias
Katia Miki apresenta Barra do Piraí na ExpoRio Turismo
Com destaque para Ipiabas, município reforça vocação turística no Vale do Café e alta ocupação em datas estratégicas
Barra do Piraí garante duas novas ambulâncias durante Caravana Federativa em Niterói
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