Mais de 1400 pessoas se imunizaram contra a gripe no Dia D de Vacinação em Barra do Piraí - Foto: Divulgação

Mais de 1400 pessoas se imunizaram contra a gripe no Dia D de Vacinação em Barra do PiraíFoto: Divulgação

Publicado 30/03/2026 14:54

Barra do Piraí - Mais de 1400 pessoas se imunizaram contra a gripe no Dia D de Vacinação em Barra do Piraí. Organizada pela Secretaria Municipal de Saúde, neste sábado (28), seguindo as determinações do Ministério da Saúde, a ação contou com pontos de vacinação instalados na Praça Nilo Peçanha, na ESF Albert Sabin e nos distritos de Ipiabas, Califórnia, Dorândia e Vargem Alegre.

Como de costume nesta primeira etapa do planejamento de imunização, o público contemplado é formado pelos grupos prioritários, que incluem crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes e puérperas, idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, professores, profissionais das Forças Armadas, de segurança e salvamento, profissionais dos Correios, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis, pessoas em situação de rua, trabalhadores do transporte coletivo e caminhoneiros.

A diretora da Vigilância em Saúde de Barra do Piraí, Carolina Sousa, destacou a importância da vacinação contra a gripe neste período do ano.

“A vacinação contra a gripe antes do inverno (geralmente abril e maio) é crucial porque permite que o corpo desenvolva imunidade (duas a três semanas) antes do pico de circulação do vírus. Ela previne complicações graves, hospitalizações e óbitos, protegendo grupos de risco e reduzindo a sobrecarga nos serviços de saúde durante o inverno", disse Carolina.

O imunizante contra influenza se encontra disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde do município. Além disso, a Secretaria está preparando novas ações para facilitar ainda mais o acesso da população às vacinas.

O secretário de Saúde e vice-prefeito, Cristiano Almeida, celebrou o sucesso da iniciativa e reforçou.

"O Dia D de Vacinação em Barra do Piraí foi um absoluto sucesso. É importantíssimo que nossa população esteja imunizada contra esse vírus e suas complicações. Nosso total compromisso é com a vida e saúde dos barrenses, por isso, já estamos planejando novas ações para potencializar o acesso dos munícipes. Fiquem atentos, pois em breve, haverá a ampliação dos grupos de vacinação", declarou Cristiano.

A prefeita Katia Miki reforçou a importância da adesão da população à imunização.

“Ao se vacinar, cada barrense contribui não apenas com a própria saúde, mas também com a proteção de sua família e de toda a comunidade ao seu redor. Vacinas salvam vidas, e o poder público de Barra do Piraí trabalha e seguirá trabalhando para ampliar o acesso e garantir a proteção da nossa população", finalizou a prefeita.