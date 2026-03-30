Mais de 1400 pessoas se imunizaram contra a gripe no Dia D de Vacinação em Barra do PiraíFoto: Divulgação
Dia D de Vacinação é sucesso em Barra do Piraí e mais de 1400 pessoas se imunizam contra influenza
Resultados expressivos marcam mobilização da saúde no município, com ampliação do acesso e proteção aos grupos prioritários
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Barra do Piraí lança primeira programação do Abril Azul 2026
A prefeita Katia Miki reforça o compromisso da gestão com o acolhimento, o respeito e o fortalecimento das políticas públicas voltadas às pessoas com TEA e suas famílias
Katia Miki apresenta Barra do Piraí na ExpoRio Turismo
Com destaque para Ipiabas, município reforça vocação turística no Vale do Café e alta ocupação em datas estratégicas
Barra do Piraí garante duas novas ambulâncias durante Caravana Federativa em Niterói
Município também foi contemplado com equipamentos para UBS e telesaúde por meio do PAC 2025
Dia D de vacinação contra a gripe acontece neste sábado (28) em Barra do Piraí
Ação mobiliza unidades de saúde dos distritos, ESF Albert Sabin e Praça Nilo Peçanha para imunizar grupos prioritários
Prefeita Katia Miki faz entrega simbólica do primeiro IPTU Premiado de Barra do Piraí
Prefeita apresenta projetos futuros e detalha aplicação dos recursos aos contribuintes contemplados
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