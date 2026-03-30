A corrida teve início na saída da nova ponte que liga ao Parque de Exposições de Barra do Piraí e seguiu até o pátio do 10º BPM - Foto: João Vitor Hilário

A corrida teve início na saída da nova ponte que liga ao Parque de Exposições de Barra do Piraí e seguiu até o pátio do 10º BPMFoto: João Vitor Hilário

Publicado 30/03/2026 14:56

Barra do Piraí - A 2ª edição da Corrida da Integração em Barra do Piraí foi um completo sucesso na manhã deste domingo (29). Promovida por meio de uma parceria entre o 10° Batalhão de Polícia Militar e a Prefeitura de Barra do Piraí, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a ação reuniu 765 corredores.

Com um percurso de aproximadamente 6,5 km, a corrida teve início na saída da nova ponte que liga ao Parque de Exposições de Barra do Piraí e seguiu até o pátio do 10º BPM, localizado na Rodovia Lúcio Meira (BR-393), no bairro Minuano. Ao longo do trajeto, os participantes contaram com três pontos de hidratação estrategicamente distribuídos nos quilômetros 2, 4 e também na chegada, garantindo mais segurança e suporte aos corredores.

A Corrida da Integração, como o próprio nome já sugere, tem como principal objetivo fortalecer a relação entre as forças de segurança do município, a administração pública e a população, promovendo saúde, bem-estar e integração entre os participantes.

O coronel Fábio Corrêa, comandante do 10° Batalhão de Polícia Militar, celebrou a realização da segunda edição e reforçou o objetivo da iniciativa.

“Estamos na segunda edição da Corrida da Integração, uma parceria entre instituições públicas, privadas, patrocinadores e apoiadores. O principal objetivo é promover a aproximação entre a Polícia Militar e a sociedade civil, fortalecendo esse vínculo por meio do esporte e da convivência”, destacou o comandante do 10° BPM.

Vinicius, morador de Ipiabas que concluiu a prova, também ressaltou a experiência positiva no evento.

“Participar da corrida foi uma experiência extremamente positiva. A organização demonstrou alto nível de cuidado em todas as etapas, desde a entrega dos kits, que são de excelente qualidade, até a estrutura bem planejada de largada e chegada. Foi nítido o compromisso em proporcionar um evento seguro e agradável para todos os participantes.”

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Anderson Tegão, reforçou o compromisso da pasta com a promoção do esporte no município.

“A segunda edição da Corrida da Integração reforça o nosso compromisso em promover o esporte como ferramenta de saúde, bem-estar e união da nossa população. É uma grande satisfação realizar esse evento em parceria com o 10º Batalhão de Polícia Militar, fortalecendo os laços entre as instituições e a comunidade. Nosso objetivo é ampliar cada vez mais iniciativas como essa, que incentivem a prática esportiva e contribuam para uma melhor qualidade de vida em Barra do Piraí”, declarou Tegão.

A prefeita Katia Miki destacou que, além de incentivar a prática esportiva e seus benefícios para a saúde, o evento reafirma o compromisso das forças de segurança e da administração municipal com a população.

“Além de uma excelente prática esportiva, a Corrida da Integração reforça o compromisso e a dedicação das nossas forças de segurança e da Prefeitura com a qualidade de vida da população. Agradeço ao comandante Fábio Corrêa, a todos os parceiros que apoiaram o evento e, especialmente, aos mais de 750 corredores que fizeram dessa edição um grande sucesso”, finalizou, Katia.

Também participaram da corrida o vice-prefeito e secretário de Saúde, Cristiano Almeida; o presidente da Câmara dos Vereadores, Rafael Couto; a secretária da Mulher, Daniella Oliveira; o secretário de Inovação e Tecnologia da Informação e administrador dos hospitais Santa Casa, Maria de Nazareth e Centro TEA, Matheus Pedroza, e outras autoridades.