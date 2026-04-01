Evento acontece de 2 a 4 de abril e reúne criadores, competições e programação aberta ao público no Parque de Exposições - Foto: Secom

Evento acontece de 2 a 4 de abril e reúne criadores, competições e programação aberta ao público no Parque de ExposiçõesFoto: Secom

Publicado 01/04/2026 14:22

Barra do Piraí - Barra do Piraí será palco, entre os dias 2 e 4 de abril, da Exposição Regional do Cavalo Mangalarga Marchador, que promete movimentar o Parque de Exposições com uma programação voltada para criadores, competidores e apaixonados pela raça.

O evento é realizado pelo Núcleo Sul Fluminense e pela Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Mangalarga Marchador, com apoio da Prefeitura de Barra do Piraí, que participa com a estrutura do espaço de exposições.

Durante os três dias, o público poderá acompanhar julgamentos dos animais nos quesitos de morfologia, marcha e maneabilidade, além de aproveitar uma programação que inclui competições, provas sociais e shows.

A programação começa na quinta-feira (2), com a chegada dos animais ao parque. À noite, a partir das 22h, o público será recebido com show da dupla Júnior e Gustavo.

Na sexta-feira (3), as competições começam às 8h e seguem ao longo de todo o dia. À noite, a programação continua com show do grupo Pegada Xique, também a partir das 22h.

No sábado (4), último dia do evento, as atividades começam às 8h, com a realização dos Grandes Campeonatos. A programação inclui ainda provas sociais, com a participação de competidores amadores, incluindo crianças, reforçando o caráter familiar da exposição.

O secretário municipal de Agricultura, Eduardo Groetaers, destacou a importância do evento para o município.

“Barra do Piraí tem uma tradição forte no meio rural, e receber uma exposição desse porte valoriza nossos produtores, movimenta a economia e aproxima a população do campo. É um evento organizado por grandes instituições, e a Prefeitura entra como parceira, oferecendo estrutura e apoio para que tudo aconteça da melhor forma possível”, afirmou.

A prefeita Katia Miki reforçou o convite à população e destacou o impacto positivo da iniciativa.

“É uma grande alegria ver Barra do Piraí recebendo um evento como esse, que reúne tradição, cultura e desenvolvimento econômico. Convido toda a população e também moradores da região para participarem. Será uma oportunidade de lazer para as famílias e de valorização do nosso setor agropecuário”, disse a prefeita.

Com entrada gratuita, a expectativa é de que a Exposição Regional do Mangalarga Marchador atraia visitantes de toda a região Sul Fluminense ao longo dos três dias de programação.