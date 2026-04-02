Ação reuniu milhares de pessoas no Centro da cidade - Foto: Divulgação

Ação reuniu milhares de pessoas no Centro da cidadeFoto: Divulgação

Publicado 02/04/2026 16:00

Barra do Piraí - O respeito, o carinho, o amor e a conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista TEA tomaram as ruas do Centro de Barra do Piraí na manhã desta quinta-feira (2). A tradicional Caminhada do TEA reuniu milhares de pessoas, entre famílias, apoiadores e representantes de instituições, em um grande ato coletivo em prol da inclusão.

A mobilização faz parte da programação do Abril Azul 2026, organizada pela Prefeitura de Barra do Piraí, em parceria com a APAE, a Associação Pestalozzi, o Centro TEA, a Casa de Brincar, a ADAF e o grupo Apoio TEA BP. A iniciativa reforça o compromisso do município com a conscientização, o acolhimento e o fortalecimento das políticas públicas voltadas às pessoas com TEA e suas famílias.

A caminhada teve início na Praça Nilo Peçanha, reunindo a população em um momento de união e empatia, marcando o Dia Mundial de Conscientização do Autismo com uma expressiva demonstração de apoio à causa.

Daiana Augusta, coordenadora técnica e psicóloga da APAE, destacou a importância da mobilização. “Hoje não é somente uma data, é um momento importante para refletirmos sobre a inclusão e a empatia.”

Vera Neves, mãe de Vitor, adolescente com TEA, falou sobre o amor e a importância do respeito. “Meu filho é maravilhoso, muito carinhoso. A mensagem que deixo para esse dia é que as pessoas tenham mais respeito e empatia. Isso é muito importante tanto para as pessoas com TEA quanto para os familiares e grupos de apoio.”

Camila Machado, integrante da ADAF e mãe atípica, reforçou o papel da conscientização. “Essa caminhada é muito importante, pois lembra a todos a importância da conscientização. O autismo está em todos os lugares, na igreja, no mercado de trabalho, nas escolas. Por isso, precisamos falar sobre respeito e carinho. Fico muito feliz em ver que cada vez mais pessoas estão buscando compreender, se informar e respeitar", disse.

Yasmim Reis, mediadora da rede municipal de ensino, também destacou o significado do ato. “Essa caminhada é uma forma de demonstrar que as pessoas com TEA têm direitos e merecem todo o respeito. O amor que recebemos deles é sem igual", afirmou.

Rômulo Maciel, subsecretário municipal de Esporte e Lazer, pai atípico e um dos organizadores do evento, ressaltou a importância da visibilidade. “O movimento coloca em evidência as pessoas com Transtorno do Espectro Autista. Hoje sabemos que uma a cada 35 crianças está dentro do espectro, e muitas pessoas adultas também fazem parte, mas não receberam diagnóstico. Momentos como este garantem que as crianças autistas de hoje não enfrentem as dificuldades que muitos adultos enfrentaram no passado. Seguiremos levantando essa bandeira tão importante e humana", declarou.

O evento seguiu na Praça Nilo Peçanha até às 12h, com diversos serviços e atividades voltadas às pessoas com TEA, suas famílias e à população em geral. Foram oferecidas ações como recreação, orientações sobre o Cartão Ciptea, vacinação, gincanas, escovódromo infantil, orientações jurídicas, atividades voltadas à saúde mental, além de grupo de capoeira, oficinas e outras iniciativas de acolhimento e inclusão.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, também destacou a importância da mobilização. “Este é um momento de união, de visibilidade e de reforçar o nosso compromisso com as pessoas no Transtorno do Espectro Autista e suas famílias, que são uma de nossas maiores prioridades. Estamos envolvendo diversos setores do município para fortalecer políticas públicas que garantam mais inclusão, respeito e dignidade. A caminhada foi linda e levou uma mensagem de amor, respeito e conscientização. Seguiremos trabalhando para construir uma cidade cada vez mais acolhedora e humana”, finalizou.

Também estiveram presentes na caminhada o vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Cristiano Almeida; a secretária de Assistência Social, Marina Tinoco; o secretário de Inovação e Tecnologia da Informação e administrador dos hospitais Santa Casa, Maria de Nazaré e do Centro TEA, Matheus Pedroza; a vereadora Lu Maciel; os vereadores Macrei Júnior, Luiz Felipe Ludi e João Paulo Novaes, além de outras autoridades.