A ação contou com palestra educativa sobre violência contra a mulher e a inauguração do Espaço Maria da Penha na unidade escolar - Foto: Divulgação

A ação contou com palestra educativa sobre violência contra a mulher e a inauguração do Espaço Maria da Penha na unidade escolarFoto: Divulgação

Publicado 01/04/2026 15:47

Barra do Piraí - Em uma parceria entre a Prefeitura de Barra do Piraí, por meio das Secretarias da Mulher e de Educação, e o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, através do projeto “Conexão TJRJ na Escola”, foi lançado, na manhã desta quarta-feira (01), o programa Barra Lilás no Ciep 428, no distrito de Vargem Alegre.

O projeto tem como principal objetivo levar informação e orientação para dentro das escolas, auxiliando alunos e educadores a reconhecerem situações de violência e a compreenderem a importância do respeito nas relações.

A iniciativa foi dividida em duas partes. A primeira contou com a palestra da promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Dra. Fernanda Bahia, que trouxe aos alunos importantes reflexões sobre a violência contra a mulher.

“A violência começa com atitudes simples, do dia a dia: no respeito, na forma de falar, de agir e de se relacionar com o outro. Essa realidade pode parecer distante para alguns alunos, mas, com entendimento sobre o tema, é possível identificar situações de alerta. Reforçamos aos estudantes que a voz deles pode salvar vidas e interromper ciclos de violência”, destacou a Dra. Fernanda Bahia.

Durante a palestra, também foram apresentados canais de denúncia, orientando os alunos sobre como agir ao presenciarem ou vivenciarem situações de violência psicológica, física ou simbólica, seja no ambiente familiar, escolar ou em outros espaços de convivência.

Após a apresentação, foi realizada a entrega do Espaço Maria da Penha do Barra Lilás, marcando um momento importante para a escola e para toda a comunidade de Vargem Alegre. O espaço passa a ser, a partir de agora, um local permanente dentro da escola dedicado à informação, à reflexão e à conscientização, um ambiente que reforça diariamente que o respeito não é uma opção, mas um princípio fundamental.

Na cerimônia de inauguração, a secretária da Mulher, Daniella Oliveira, reforçou a finalidade do projeto.

“O programa Barra Lilás tem o objetivo de promover a prevenção e o enfrentamento das violências de gênero por meio da educação, com foco em crianças, adolescentes, jovens e educadores”, afirmou.

Daniella também destacou o papel crucial que a escola desempenha no enfrentamento à violência contra as mulheres.

“A escola tem um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa. É o segundo lugar onde crianças e adolescentes passam a maior parte do tempo e onde constroem referências que impactam diretamente seu desenvolvimento psicossocial, sua forma de enxergar o mundo e de estabelecer relações saudáveis. Assim, a escola desempenha um papel central tanto na prevenção quanto no acolhimento de crianças e adolescentes vítimas de violência”, completou a secretária.

O Espaço Maria da Penha do Ciep 428 recebeu o nome de Maria Aparecida da Silva Sabino. Aos 81 anos, Dona Maria construiu uma trajetória marcada pelo trabalho, pela fé e pela dedicação à família. Mãe de 15 filhos, avó de mais de 50 netos e 20 bisnetos, é reconhecida como uma mulher forte, guerreira e muito respeitada na comunidade, tendo se tornado uma referência de cuidado, presença e liderança.

“Estou muito agradecida por essa homenagem. Agradeço de coração à prefeita e a todas as pessoas aqui presentes”, disse Dona Maria.

Também presente na inauguração, a vereadora e moradora de Vargem Alegre, Rafael Couto, destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento das políticas públicas voltadas às mulheres.

“Essa inauguração de hoje e todas as ações em defesa dos direitos das mulheres são fundamentais. Tenho o prazer de estar ao lado da prefeita, da vereadora Lu, da secretária Daniella e de todas as mulheres presentes, inaugurando esse espaço no nosso distrito”, afirmou.

A vereadora e procuradora da Mulher da Câmara Municipal, Lu Maciel, ressaltou o caráter educativo e transformador do projeto.

“Hoje é um momento importante, porque está sendo lançada uma semente. Uma semente para um futuro com mais respeito, cuidado e proteção. A gente sabe que a violência tem raízes culturais e vem sendo reproduzida de geração em geração. Por isso, é fundamental ensinar desde cedo que a violência, o abuso e o assédio são crimes e que a mulher deve ser respeitada, tratada com carinho e com dignidade”, destacou.

Finalizando a cerimônia, a prefeita Katia Miki destacou o compromisso da gestão com políticas públicas voltadas à proteção das mulheres.

“O nosso município investe em políticas públicas concretas para prevenir, combater e enfrentar a violência e o preconceito contra meninas e mulheres. Acreditamos que a transformação passa pela prevenção e pelo conhecimento, e não há lugar melhor do que a escola para esse diálogo. Precisamos falar sobre machismo e sobre as violências do dia a dia, pois muitas mulheres já vivenciaram essas situações. Temos um sonho de garantir mais proteção, respeito e dignidade para todas e estamos alcançando esse ideal”, finalizou.

Também estiveram presentes no lançamento a secretária municipal de Educação, Cleide Mara Rocha, a diretora geral do Ciep 428, Maellen Cristina, e outras autoridades.