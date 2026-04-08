Ação começa nesta quarta-feira (8) e passa a acontecer semanalmente - Foto: Secom

Ação começa nesta quarta-feira (8) e passa a acontecer semanalmenteFoto: Secom

Publicado 08/04/2026 13:51

Barra do Piraí - A campanha de vacinação contra a gripe em Barra do Piraí ganha um reforço importante a partir desta quarta-feira (8) com um ponto de imunização na Praça Nilo Peçanha, no Centro, funcionando das 17h às 20h. A iniciativa pretende facilitar o acesso do público prioritário, especialmente para quem circula pela região no fim da tarde.

A ação segue recomendação do Ministério da Saúde e integra a estratégia do município para ampliar a cobertura vacinal. Até o momento, mais de 3.170 pessoas já foram imunizadas contra a gripe na cidade.

De acordo com a diretora de Vigilância em Saúde, Carolina Sousa, a ampliação dos pontos e horários é fundamental para alcançar quem ainda não conseguiu se vacinar.

“Estamos vacinando o público prioritário e já alcançamos um número significativo de pessoas, mas é importante que todos que fazem parte desse grupo procurem a imunização. Essa estratégia na praça é justamente para facilitar o acesso”, destacou Carolina.

Além do ponto extra no Centro, a vacinação segue disponível em todas as unidades de saúde do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Para se vacinar, é necessário apresentar documento de identidade, cartão do SUS e, se possível, a caderneta de vacinação.

O secretário de Saúde e vice-prefeito, Cristiano Almeida, reforçou o caráter estratégico da ação.

“Nosso objetivo é ampliar o acesso e garantir que mais pessoas do público prioritário estejam protegidas. A Praça Nilo Peçanha é um ponto de grande circulação, então quem estiver passando pelo Centro pode aproveitar para se vacinar com comodidade”, afirmou o secretário.

A campanha é voltada para os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, como crianças de 6 meses a menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais, gestantes e puérperas, trabalhadores da saúde e professores, profissionais das forças de segurança e salvamento, pessoas com doenças crônicas, pessoas em situação de rua, trabalhadores do transporte coletivo e caminhoneiros.