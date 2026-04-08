Ação começa nesta quarta-feira (8) e passa a acontecer semanalmenteFoto: Secom
De acordo com a diretora de Vigilância em Saúde, Carolina Sousa, a ampliação dos pontos e horários é fundamental para alcançar quem ainda não conseguiu se vacinar.
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Ação começa nesta quarta-feira (8) e passa a acontecer semanalmenteFoto: Secom
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Ação começa nesta quarta-feira (8) e passa a acontecer semanalmente, sempre das 17h às 20h, para ampliar o acesso do público prioritário à vacinação
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