O encontro marca o início oficial das atividades do conselho - Foto: Secom

O encontro marca o início oficial das atividades do conselhoFoto: Secom

Publicado 06/04/2026 14:58

Barra do Piraí - A primeira reunião do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana (COMOB) de Barra do Piraí será realizada no dia 7 de abril, às 14h, no auditório da Unimed. O encontro marca o início oficial das atividades do conselho, com a participação de seus membros e representantes da sociedade civil.

Entre os principais pontos da pauta estão a eleição da diretoria do COMOB, a votação do calendário bienal de reuniões, a definição do roteiro para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana e a apresentação do Termo de Referência que vai nortear os trabalhos.

De acordo com o secretário municipal de Habitação, Leandro Sardinha, a reunião representa um passo importante para o planejamento da cidade.

“A criação e o funcionamento do conselho garantem que a mobilidade urbana seja construída de forma participativa, ouvindo a população e organizando ações que realmente atendam às necessidades do município”, destacou o secretário.

O Conselho de Mobilidade Urbana tem como objetivos reduzir desigualdades, promover a inclusão social e ampliar o acesso da população aos serviços básicos e equipamentos públicos. A proposta também inclui melhorar as condições de acessibilidade, incentivar o desenvolvimento sustentável e reduzir os impactos ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos na cidade.