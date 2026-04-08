Primeira reunião definiu diretoria, calendário e apresentou diretrizes para contratação do Plano de Mobilidade Urbana - Foto: Rayná Andrelino/Secom

Primeira reunião definiu diretoria, calendário e apresentou diretrizes para contratação do Plano de Mobilidade UrbanaFoto: Rayná Andrelino/Secom

Publicado 08/04/2026 14:09

Barra do Piraí - O Conselho Municipal de Mobilidade Urbana (COMOB) de Barra do Piraí realizou, na terça-feira (7), sua primeira reunião oficial após a reativação. O encontro aconteceu no auditório da Unimed e reuniu representantes do poder público e da sociedade civil.

Durante a reunião, foram definidos pontos estruturantes para o funcionamento do conselho, como a eleição da diretoria, a aprovação do calendário bienal de encontros, que acontecerão a cada dois meses, e a apresentação do Termo de Referência que irá nortear a contratação de uma empresa especializada para elaboração do Plano de Mobilidade Urbana do município.

O conselho, de caráter consultivo e participativo, tem como função acompanhar, fiscalizar e propor diretrizes para o planejamento da mobilidade, incluindo transporte público, acessibilidade, circulação viária e modos alternativos, como o uso de bicicletas e deslocamentos a pé.

Segundo o secretário municipal de Habitação, Leandro Sardinha, a reativação do COMOB marca um avanço importante na organização da cidade.

“O conselho já existia por decreto, mas não estava ativo. Nós reativamos por determinação da prefeita e realizamos a eleição da diretoria, além de apresentar como o conselho deve funcionar. Reforçamos, principalmente, a importância da participação da população em todas as etapas”, destacou Leandro.

Ainda de acordo com o secretário, o conselho terá papel fundamental na construção do Plano de Mobilidade Urbana, acompanhando todo o processo técnico.

“Apresentamos o Termo de Referência e o processo para contratação de uma empresa especializada. O conselho vai atuar junto a essa construção, exercendo também o papel de fiscalização, garantindo transparência e alinhamento com as necessidades da população”, completou.

A prefeita Katia Miki destacou a importância da retomada do conselho como instrumento de participação democrática e planejamento.

“Estamos dando um passo fundamental para organizar a mobilidade urbana de forma responsável e participativa. O conselho garante que as decisões sejam construídas com a sociedade, pensando no presente e no futuro da cidade”, afirmou a prefeita de Barra do Piraí.