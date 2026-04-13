Evento reuniu tradição, fé e cultura com procissão a cavalo, cavalgadas e shows musicais - Foto: Divulgação

Evento reuniu tradição, fé e cultura com procissão a cavalo, cavalgadas e shows musicaisFoto: Divulgação

Publicado 13/04/2026 15:03

Barra do Piraí - Com o apoio da Prefeitura de Barra do Piraí, foi realizada a 39ª Festa de São Jorge do bairro Metalúrgica, um encontro marcado pela devoção ao santo e pelas tradicionais cavalgadas. Mais de 100 equinos estiveram presentes no local, demonstrando a força da criação de cavalos na região e o amor pela prática.

O evento começou no sábado (11) e teve seu ponto alto no domingo (12). No sábado, a abertura oficial aconteceu às 18h, seguida de um animado show de forró às 21h. Já no domingo, a emoção tomou conta com a tradicional Procissão a Cavalo às 15h, encerrando o fim de semana com mais forró a partir das 18h.

A dona Maria Helena, de 68 anos, esteve presente em todas as edições da festividade junto com seu marido e seus filhos. Para ela, é uma grande alegria ver a prefeitura dando total suporte ao evento e vê-lo fazendo sucesso. “Agradeço muito à Katia, desde que ela era vereadora, sempre nos ajudou muito. Só tenho gratidão. A festa está linda e o apoio foi fundamental”, disse.

O evento também contou com o apoio da Igreja Nossa Senhora da Glória, que deu todo o suporte para a procissão e, posteriormente, para a missa.

Representante da comunidade de Nossa Senhora da Glória, Edilamar da Silva, de 50 anos, nascida e criada no bairro Metalúrgica, destacou a importância da festividade para os moradores. “Para os moradores e toda a comunidade é muito especial. É um evento que movimenta o bairro, reúne as famílias e fortalece a nossa fé. Em todas as edições oferecemos esse apoio com muito carinho e dedicação”, afirmou.

O vereador Jeordane Perino, um dos realizadores e apoiadores do evento, agradeceu à prefeita Katia Miki e reforçou seu compromisso com os moradores da Metalúrgica, comunidade da qual faz parte.

“Meu muito obrigado à prefeita Katia Miki e a toda a Prefeitura por todo o apoio à nossa festa. Estamos muito felizes em ver a Metalúrgica cheia. Reforço que meu mandato está à disposição de todos os moradores. Seguiremos avançando e buscando melhorar a qualidade de vida da população”, declarou.

Presente no segundo dia de festividades, a prefeita Katia Miki aproveitou a oportunidade para conversar com a população e entender as demandas do bairro.

“Sempre estarei próxima da população para entender seus anseios e demandas. Gostei muito da festividade e mais ainda da paixão dos moradores por ela. Podem ter certeza de que a Prefeitura seguirá apoiando eventos como esse, que valorizam a cultura, a tradição e fortalecem a comunidade”, afirmou.