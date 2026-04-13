Evento reuniu tradição, fé e cultura com procissão a cavalo, cavalgadas e shows musicaisFoto: Divulgação
Prefeitura participa de 39ª Festa de São Jorge do bairro Metalúrgica
Evento reuniu tradição, fé e cultura com procissão a cavalo, cavalgadas e shows musicais, movimentando a comunidade e fortalecendo a participação popular ao longo do fim de semana
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Período de gripe aumenta procura por atendimento, mas cenário segue dentro da normalidade em Barra do Piraí
Secretaria de Saúde reforça que não há surto no município e orienta população sobre prevenção, vacinação e quando buscar atendimento
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Decisão atende pedido da Prefeitura de Barra do Piraí e representa primeiro avanço concreto após meses de cobrança por melhorias na rodovia
Katia Miki assume protagonismo, entra na Justiça e vai a Brasília cobrar melhorias imediatas na BR-393
Prefeita de Barra do Piraí reage ao cenário crítico da rodovia, marcado por buracos, acidentes e abandono, com ação judicial e pressão direta ao governo federal
Conselho de Mobilidade Urbana é reativado e inicia elaboração de plano para Barra do Piraí
Primeira reunião definiu diretoria, calendário e apresentou diretrizes para contratação do Plano de Mobilidade Urbana
Secretaria de Saúde de Barra do Piraí instala ponto de vacinação contra a gripe na Praça Nilo Peçanha
Ação começa nesta quarta-feira (8) e passa a acontecer semanalmente, sempre das 17h às 20h, para ampliar o acesso do público prioritário à vacinação
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