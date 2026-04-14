A prefeita denunciou o cenário crítico da rodovia e cobrou medidas urgentes para evitar novos acidentes e mortes - Foto: Secom

A prefeita denunciou o cenário crítico da rodovia e cobrou medidas urgentes para evitar novos acidentes e mortesFoto: Secom

Publicado 14/04/2026 14:28

Barra do Piraí - A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, levou à Câmara dos Deputados, em Brasília, nesta terça-feira (14), um dos discursos mais firmes já feitos sobre a situação da BR-393. Durante audiência pública da Comissão de Viação e Transportes, a prefeita denunciou o cenário crítico da rodovia e cobrou medidas urgentes para evitar novos acidentes e mortes.

Representando o município com o maior trecho da BR-393 na região, Katia falou como gestora e também como usuária da via, destacando o impacto direto da precariedade da estrada na rotina da população.

“Chegamos a um ponto insustentável e não podemos perder mais vidas na BR-393”, afirmou a prefeita de Barra do Piraí.

A audiência foi convocada a partir de requerimento do deputado Bebeto, que abriu o debate ressaltando a gravidade da situação e a necessidade de respostas imediatas. O encontro reuniu representantes do governo federal, órgãos responsáveis pela rodovia, especialistas em segurança viária e prefeitos das cidades cortadas pela BR-393.

Ao tomar a palavra, Katia apresentou um retrato direto da realidade vivida em Barra do Piraí, onde o trecho da rodovia se estende por quase 50 quilômetros e concentra problemas recorrentes, como buracos, falta de manutenção e aumento no número de acidentes, incluindo registros recentes de mortes.

“A gente presenciou, principalmente nos últimos meses, uma escalada de acidentes graves. Só na semana passada, foram dois óbitos no trecho do nosso município. Isso tornou a situação insuportável”, destacou Katia.

A prefeita também chamou atenção para os impactos diários enfrentados por quem depende da rodovia. Segundo ela, são frequentes os casos de motoristas parados às margens da estrada, com pneus estourados e veículos danificados, além de famílias expostas ao risco constante.

“Todos os dias são dezenas de pessoas à beira da estrada, correndo risco. É uma realidade que não pode mais ser ignorada”, afirmou.

Atuação firme em duas frentes

A participação em Brasília ocorre poucos dias após uma decisão importante da Justiça Federal, proferida na última quinta-feira (9), que determinou que o DNIT apresente, em até 72 horas, um plano emergencial para a BR-393, após ação civil pública movida pela Prefeitura de Barra do Piraí.

Para Katia, a presença na capital federal reforça a estratégia de atuação simultânea nas esferas judicial e política para acelerar soluções.

“Depois de meses tentando diálogo, a gente precisou agir. Entramos na Justiça, mas seguimos aqui, cobrando, propondo e buscando soluções. O nosso compromisso é com a vida das pessoas”, afirmou a prefeita.

Propostas concretas para a rodovia

Durante sua fala, a prefeita organizou a cobrança em três pontos centrais que foram a execução imediata de obras emergenciais, a participação dos municípios na construção do novo modelo de concessão e a revisão da forma de financiamento da rodovia.

Ela defendeu que o governo federal assuma parte dos investimentos, sem depender exclusivamente da cobrança de pedágio. “Durante 16 anos, a população pagou pedágio e não teve o retorno esperado. Não dá para repetir esse modelo. É fundamental que o governo federal invista diretamente e garanta uma rodovia segura”, disse.

Katia também destacou a importância de incluir os municípios nas decisões sobre a nova concessão, para que a realidade local seja considerada no planejamento.

A audiência pública também marcou um momento importante de articulação regional. Prefeitos e representantes de cidades como Sapucaia, Três Rios, Paraíba do Sul e Volta Redonda participaram do debate, reforçando que a crise da BR-393 afeta toda a região.

A presença conjunta evidenciou a força da mobilização e a necessidade de uma resposta integrada por parte do governo federal. “Essa é uma pauta que une todos os municípios. A BR-393 é essencial para o desenvolvimento da nossa região e precisa de uma solução urgente”, destacou Katia.

Rodovia estratégica e cenário crítico

Ao longo da audiência, a prefeita reforçou o papel estratégico da BR-393 para o Sul Fluminense, tanto no escoamento da produção quanto no deslocamento diário de trabalhadores.

Segundo ela, milhares de pessoas dependem da rodovia todos os dias, incluindo cerca de 800 moradores de Barra do Piraí que utilizam o trecho para trabalhar na Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda.

“Não estamos falando de grandes obras. Estamos falando do mínimo: segurança e condições de tráfego para quem utiliza essa rodovia todos os dias”, afirmou.

Ao final, Katia Miki reforçou que a mobilização não termina com a audiência e que seguirá acompanhando de perto os desdobramentos.

“A gente vai continuar acompanhando, cobrando e pressionando até que as ações saiam do papel. A população não pode mais esperar”, concluiu a prefeita de Barra do Piraí.