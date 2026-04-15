Trabalho mostra que integração entre saúde, meio ambiente e saneamento - Foto: Secom

Trabalho mostra que integração entre saúde, meio ambiente e saneamentoFoto: Secom

Publicado 15/04/2026 14:59

Barra do Piraí - A cidade de Barra do Piraí marcou presença, nesta quarta-feira (15) no XII Encontro Estadual de Comitês de Bacias Hidrográficas do Rio de Janeiro (ECOB/RJ 2026), que acontece em Miguel Pereira, com a apresentação de um trabalho que evidencia resultados concretos na saúde pública do município.

O estudo, intitulado “Ações integradas de vigilância e saneamento no controle de doenças de veiculação hídrica”, mostra como a atuação conjunta entre a Vigilância em Saúde, a Secretaria Municipal de Água e Esgoto e a Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade contribuiu para a redução significativa dos casos de Doenças Diarreicas Agudas (DDA) entre 2024 e 2025.

Coordenador da Vigilância Ambiental, Allan Ferreira destacou que o trabalho apresentado é fruto de uma estratégia baseada na integração entre diferentes áreas da gestão pública.

“Estamos apresentando a nossa atuação integrada entre as secretarias para reduzir as doenças de veiculação hídrica, principalmente as diarreias. A gente percebeu que, de 2024 para 2025, tivemos uma redução significativa. Uma das principais ações foi a distribuição de hipoclorito para desinfecção da água, além do fortalecimento da educação ambiental, com informação nas mídias, nos eventos da prefeitura e nos bairros”, explicou.

De acordo com o levantamento, a distribuição estratégica de hipoclorito de sódio, especialmente para famílias sem acesso pleno à rede de abastecimento ou que utilizam água de nascentes, foi uma das principais barreiras sanitárias adotadas pelo município. Em 2025, mais de 9 mil frascos foram entregues à população.

Além disso, ações de comunicação e educação em saúde tiveram papel fundamental na mudança de comportamento da população, desestimulando o consumo de água sem tratamento e ampliando a conscientização sobre os riscos.

O secretário de Água e Esgoto, Carlos Afonso Marques, ressaltou que o resultado é reflexo de um trabalho técnico aliado à presença ativa do poder público nas comunidades.

“A gente mostra aqui que, mesmo diante de desafios estruturais no saneamento, é possível avançar com medidas eficazes e de baixo custo. A integração com a saúde e o meio ambiente permite agir com mais rapidez, direcionar melhor os recursos e proteger a população”, afirmou o secretário de Água e Esgoto.

Já o secretário de Ambiente e Sustentabilidade, Christopher Taranto, destacou a importância da articulação entre as pastas para garantir resultados consistentes.

“Esse trabalho comprova que as soluções passam pela união de esforços. Quando a gente integra políticas públicas, consegue não só reduzir doenças, mas também promover qualidade de vida e sustentabilidade”, disse Christopher.

O estudo também aponta que a atuação intersetorial permitiu respostas mais rápidas a surtos, melhor direcionamento das ações em áreas vulneráveis e maior eficiência no uso de recursos públicos.

Com o tema “Turismo Sustentável de Base Comunitária como Instrumento de Regeneração Socioeconômica e Ambiental”, o ECOB/RJ 2026 reúne representantes dos nove comitês de bacias hidrográficas do estado para discutir gestão hídrica, sustentabilidade e soluções integradas.