Trabalho mostra que integração entre saúde, meio ambiente e saneamentoFoto: Secom
Barra do Piraí apresenta modelo de combate a doenças hídricas em encontro estadual
Trabalho mostra que integração entre saúde, meio ambiente e saneamento reduziu casos de diarreia no município entre 2024 e 2025
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"Chegamos a um ponto insustentável e não podemos perder mais vidas na BR-393", afirma Katia Miki em audiência pública em Brasília
Prefeita de Barra do Piraí leva à Câmara dos Deputados a situação crítica da rodovia, reforça cobrança por ações emergenciais e destaca união dos municípios por soluções
Prefeitura participa de 39ª Festa de São Jorge do bairro Metalúrgica
Evento reuniu tradição, fé e cultura com procissão a cavalo, cavalgadas e shows musicais, movimentando a comunidade e fortalecendo a participação popular ao longo do fim de semana
Período de gripe aumenta procura por atendimento, mas cenário segue dentro da normalidade em Barra do Piraí
Secretaria de Saúde reforça que não há surto no município e orienta população sobre prevenção, vacinação e quando buscar atendimento
Katia Miki aciona Justiça e DNIT tem 72 horas para apresentar plano emergencial da BR-393
Decisão atende pedido da Prefeitura de Barra do Piraí e representa primeiro avanço concreto após meses de cobrança por melhorias na rodovia
Katia Miki assume protagonismo, entra na Justiça e vai a Brasília cobrar melhorias imediatas na BR-393
Prefeita de Barra do Piraí reage ao cenário crítico da rodovia, marcado por buracos, acidentes e abandono, com ação judicial e pressão direta ao governo federal
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