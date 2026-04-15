Evento reuniu cerca de 60 profissionais de diferentes municípios - Foto: Rayná Andrelino/Secom

Evento reuniu cerca de 60 profissionais de diferentes municípiosFoto: Rayná Andrelino/Secom

Publicado 15/04/2026 16:50

Barra do Piraí - Pela primeira vez, Barra do Piraí sediou o Encontro Regional de Conselheiros Tutelares e Ex-Conselheiros Tutelares do Médio Paraíba e Baía da Ilha Grande. Realizado nesta sexta-feira (15), no auditório do Ministério Público, o evento reuniu cerca de 60 participantes de diversas cidades do estado do Rio de Janeiro.

Com o tema “Crianças e Adolescentes como Prioridade Absoluta: Da Lei à Prática”, o encontro reforçou a importância de garantir os direitos desse público não apenas no papel, mas também no cotidiano das políticas públicas e da atuação dos conselhos tutelares.

Promovido de forma itinerante a cada dois meses, o evento tem como objetivo fortalecer a atuação dos conselhos tutelares, promover a troca de experiências e aprimorar as práticas voltadas à garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Ao longo da programação, os participantes discutiram estratégias, compartilharam vivências e aprofundaram o conhecimento sobre a aplicação da legislação na região.

Para o conselheiro tutelar de Volta Redonda, Rodrigo Mendes, a programação foi um dos pontos altos do encontro. “Esse encontro é de suma importância para o fortalecimento dos Conselhos Tutelares da nossa região e também de toda a rede do Sistema de Garantia de Direitos. A programação foi muito rica, com palestras e debates que dialogam diretamente com a nossa realidade, trazendo reflexões importantes para o nosso trabalho no dia a dia”, destacou Rodrigo.

A conselheira tutelar de Barra do Piraí e coordenadora da Regional do Médio Paraíba e Baía da Ilha Grande, Angela Souza, ressaltou o caráter histórico do encontro no município.

“Para nós é um marco. Esse encontro acontece a cada dois meses, sempre em uma cidade diferente, e, pela primeira vez, conseguimos realizá-lo aqui em Barra do Piraí. Isso fortalece os vínculos entre os municípios e a atuação da rede como um todo”, afirmou a coordenadora.

Angela também destacou a proposta do evento de identificar desafios e construir soluções de forma conjunta. “A ideia é, enquanto regional, entender as realidades de cada município, identificar fragilidades e, sobretudo, construir soluções em conjunto. Esse espaço de troca é fundamental para fortalecer a atuação dos conselheiros e garantir um atendimento mais eficaz às nossas crianças e adolescentes”, completou.

Um dos momentos mais marcantes do encontro foi a participação de estudantes da Escola Municipal Maria de Nazaré, do bairro Coimbra. Ao todo, 15 adolescentes estiveram presentes, sendo que três participaram ativamente das discussões.

“Se a gente fala sobre crianças e adolescentes, eles precisam estar junto com a gente. Eles trouxeram suas expectativas em relação ao Conselho Tutelar e isso é muito importante, porque aproxima e ajuda a desconstruir a ideia de que o conselho tem apenas um papel punitivo”, destacou Angela.

A programação contou ainda com palestras e rodas de conversa sobre fortalecimento da rede de proteção e articulação intersetorial, além de debates sobre atendimento em situações de risco e a importância da atuação integrada entre os órgãos.

O encontro também teve a participação da secretária municipal da Mulher, Daniella de Oliveira, da secretária de Assistência Social, Marina Tinoco, além de representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) e das forças de segurança.

“A gente não trabalha sozinho. É preciso atuar em rede, de forma integrada, para garantir políticas públicas mais eficazes. Momentos como esse são essenciais para alinhar ações e fortalecer essa construção coletiva”, reforçou Angela.