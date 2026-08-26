Barra do Piraí - Policiais militares do 10º Batalhão apreenderam na tarde desta segunda-feira (25) cerca de 5 kg de entorpecentes e 43 frascos de lança-perfume durante operação na Rua Sebastião da Silva, no bairro Areal, em Barra do Piraí. O prejuízo estimado ao tráfico local é de aproximadamente R$ 60 mil. As equipes realizaram varredura em área de mata já conhecida por denúncias de tráfico de drogas.
No local, foram encontradas diversas sacolas escondidas na vegetação contendo 144 tubos de cocaína (993 gramas), 520 invólucros de crack de 20 (364 gramas), 2.954 invólucros de crack de 10 (1,4 kg), 678 porções de maconha prensada (2,9 kg) e 43 frascos de lança-perfume.
No total, foram apreendidos cerca de 2,9 kg de maconha, 1,8 kg de crack, quase 1 kg de cocaína e 1,5 litro de lança-perfume. Nenhum suspeito foi localizado no momento da ação. O material foi levado à 88ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada. As drogas ficaram apreendidas para posterior encaminhamento à perícia.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.