O adolescente foi levado para a 88ª Delegacia de PolíciaFoto: Divulgação
Adolescente é apreendido com drogas no Morro do Gama, em Barra do Piraí
Jovem já era conhecido por envolvimento com o tráfico; PM apreendeu maconha, cocaína, crack e dinheiro durante patrulhamento
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Centro TEA fortalece atendimento e amplia acolhimento às famílias em Barra do Piraí
Com 218 assistidos, equipamento reúne equipe multidisciplinar com foco no desenvolvimento e na qualidade de vida de crianças e adolescentes
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Prefeitura reúne Comitê Municipal de Enfrentamento às Arboviroses e alerta população para risco de aumento de casos em 2027
Barra do Piraí realiza primeira Motociata pelo combate à violência contra a mulher
Mobilização reuniu motociclistas e famílias em Ipiabas para reforçar a conscientização e o enfrentamento à violência contra as mulheres
Homem é preso por descumprir medida protetiva e ameaçar ex-companheira em Barra do Piraí
Suspeito teria feito novas ameaças por rede social poucas horas após ser notificado da decisão judicial; ele foi localizado no bairro Caixa D'Água
Trabalho pioneiro da Prefeitura reúne cerca de 1.300 participantes em Barra do Piraí
Novos uniformes são entregues aos integrantes como parte das ações de valorização e fortalecimento do programa
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