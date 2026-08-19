O adolescente foi levado para a 88ª Delegacia de Polícia - Foto: Divulgação

O adolescente foi levado para a 88ª Delegacia de PolíciaFoto: Divulgação

Publicado 19/08/2026 16:03

Barra do Piraí - Um adolescente foi apreendido por ato análogo ao tráfico de drogas na noite desta terça-feira (18), no Morro do Gama, em Um adolescente foi apreendido por ato análogo ao tráfico de drogas na noite desta terça-feira (18), no Morro do Gama, em Barra do Piraí . A ocorrência foi registrada por policiais militares do 10º BPM durante patrulhamento na região. Segundo a PM, a equipe abordou o jovem, que já seria conhecido por envolvimento com o tráfico. Com ele, os agentes encontraram um celular, uma tira de maconha e uma mochila contendo grande quantidade de entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidas 252 gramas de maconha, 41 gramas de cocaína e 40 gramas de crack, além de R$ 176,20 em dinheiro.

O adolescente foi levado para a 88ª Delegacia de Polícia, onde foi ouvido na presença de sua responsável legal. Após a análise da ocorrência pela autoridade policial, ele foi enquadrado em fato análogo ao artigo 33 da Lei de Drogas, que trata do tráfico de entorpecentes.

Por ser menor de idade, o jovem foi liberado e entregue aos cuidados da responsável legal. O material apreendido permaneceu na unidade policial para os procedimentos de perícia. A ocorrência foi registrada na 88ª Delegacia de Polícia, em Barra do Piraí. Até o momento, não tivemos resposta da defesa do jovem.