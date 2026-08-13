A ocorrência foi encaminhada para a 88ª Delegacia de Polícia, em Barra do Piraí - Foto: Divulgação

A ocorrência foi encaminhada para a 88ª Delegacia de Polícia, em Barra do PiraíFoto: Divulgação

Publicado 13/08/2026 16:21

Barra do Piraí - Policiais militares apreenderam uma grande quantidade de drogas na tarde desta quarta-feira (12), em uma área de mata no bairro Vale do Ipiranga, em Policiais militares apreenderam uma grande quantidade de drogas na tarde desta quarta-feira (12), em uma área de mata no bairro Vale do Ipiranga, em Barra do Piraí . A ação ocorreu após uma denúncia anônima apontar que entorpecentes estariam escondidos no local.

Equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do setor Bravo, do 10º Batalhão de Polícia Militar, foram até a Rua dos Ipês para verificar as informações. Segundo a PM, durante a chegada dos agentes, um suspeito foi visto fugindo pela área de mata e não foi localizado.

Os policiais realizaram buscas nas proximidades e encontraram duas sacolas plásticas escondidas dentro de um buraco. No interior estavam diversos tipos de entorpecentes já embalados para a comercialização.

Ao todo, foram apreendidos 95 invólucros de pó branco, totalizando 535 gramas; 350 invólucros de crack, com 175 gramas; e 580 invólucros de erva seca prensada, com aproximadamente 1,87 quilo. Entre o material estavam embalagens identificadas como "pó de 50", "pó de 20" e "pó de 30", além de porções de erva seca com inscrições de valores.

A ocorrência foi encaminhada para a 88ª Delegacia de Polícia, em Barra do Piraí. O material apreendido foi apresentado na unidade e posteriormente encaminhado para perícia.

O homem apontado como responsável pelo armazenamento das drogas não foi localizado. A ocorrência foi registrada como apreensão de material.