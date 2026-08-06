O suspeito foi levado para a delegacia de Barra do Piraí - Foto: Divulgação

O suspeito foi levado para a delegacia de Barra do Piraí Foto: Divulgação

Publicado 06/08/2026 16:50

Barra do Piraí - Um homem de 27 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (6) por suspeita de violência doméstica no bairro Areal, em Um homem de 27 anos foi preso na tarde desta quinta-feira (6) por suspeita de violência doméstica no bairro Areal, em Barra do Piraí . A prisão foi realizada por policiais civis da 88ª Delegacia de Polícia, com apoio de agentes do 10º Batalhão da Polícia Militar.

Segundo a Polícia Civil, a vítima procurou a delegacia em busca de socorro e relatou ter sofrido agressões, ameaças e o descumprimento de medidas protetivas de urgência. Após o registro da ocorrência, os policiais iniciaram as buscas e localizaram o suspeito em pouco tempo.

Ainda de acordo com a polícia, o homem possui antecedentes por violência doméstica e tráfico de drogas. Devido à natureza dos crimes, ele permaneceu preso e será apresentado à Justiça para as medidas cabíveis.

A Polícia Civil reforçou que denúncias relacionadas à violência contra a mulher são tratadas como prioridade e destacou a importância de procurar as autoridades em casos de agressão ou ameaça. Até o momento, não obtivemos reposta da defesa do suspeito.