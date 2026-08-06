O suspeito foi levado para a delegacia de Barra do Piraí Foto: Divulgação
Homem é preso por violência doméstica no bairro Areal, em Barra do Piraí
Suspeito, de 27 anos, descumpriu medidas protetivas e tem antecedentes por agressão e tráfico de drogas, segundo a Polícia Civil
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Katia Miki garante quase R$ 12 milhões em emendas no primeiro semestre de 2026
Articulação assegura recursos para infraestrutura, esporte, mobilidade e preservação do patrimônio histórico de Barra do Piraí
Barra do Piraí lança Projeto Estratégia Lilás para fortalecer a rede de proteção às mulheres
Projeto é uma parceria entre as Secretarias Municipais da Mulher e de Saúde e amplia o acolhimento, a orientação e o atendimento às mulheres
UBS Animal de Barra do Piraí recebe visita técnica de representantes da causa animal da Prefeitura de Piraí
Unidade já realizou cerca de 460 procedimentos cirúrgicos entre castrações e cirurgias, consolidando-se como referência regional
Polícia encontra casal morto em Barra do Piraí
Corpos foram localizados dentro de uma residência na Vila Helena; imóvel apresentava marcas de tiros e porta destruída
7º Trilhão de Ipiabas reúne cerca de 300 participantes e reforça o distrito como referência no turismo de aventura
Evento realizado neste domingo (2) reuniu motociclistas de diversos estados e movimentou o turismo e a economia local
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