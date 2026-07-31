O equipamento começou a ser utilizado nesta sexta-feira, dia 31 - Foto: Divulgação

O equipamento começou a ser utilizado nesta sexta-feira, dia 31Foto: Divulgação

Publicado 31/07/2026 15:28

Barra do Piraí - O Hospital do Olho de O Hospital do Olho de Barra do Piraí segue se consolidando como uma referência regional. Pioneiro no município, o equipamento deu início, nesta sexta-feira (31), às primeiras cirurgias de catarata desde sua inauguração. Ao todo, foram realizados 28 procedimentos, com qualidade e eficiência, devolvendo a visão e a qualidade de vida a dezenas de barrenses.

A prefeita Katia Miki esteve presente no local para acompanhar as cirurgias e conversar com os pacientes, transmitindo segurança, ouvindo suas demandas e demonstrando gratidão pela confiança depositada no trabalho do poder público de Barra do Piraí.

"É muito gratificante ver que estamos mudando a vida dos barrenses, devolvendo sua qualidade de vida com essa cirurgia tão importante que, agora, é realizada de maneira totalmente gratuita aqui, na nossa casa, em Barra do Piraí. Estou muito feliz com todo o avanço que esse hospital representa para a nossa população. No dia 8 de agosto, realizaremos mais 100 exames de risco cirúrgico para darmos continuidade aos procedimentos", destacou a prefeita.

Katia também agradeceu ao deputado federal Aureo Ribeiro pelo apoio à implantação do Hospital do Olho.

"Agradeço muito a parceria do nosso deputado federal Aureo Ribeiro, que destinou R$ 6 milhões ao nosso município para que pudéssemos entregar essa promessa de campanha. O Hospital do Olho está e seguirá fazendo a diferença na vida da nossa população", declarou a prefeita.

O primeiro paciente a passar pelo procedimento foi Luís Carlos da Silva, morador do bairro Muqueca. Emocionado, ele destacou a agilidade do atendimento e a importância de contar com um hospital especializado na cidade.

"Estou muito contente com a realização dessa cirurgia. Todos os procedimentos foram muito rápidos, desde as consultas até os exames. Ajuda muito ter um hospital desse aqui na cidade, pois fica muito mais fácil para os moradores. Quero agradecer muito à prefeita Katia Miki por esse momento. O Hospital do Olho está sendo muito bom para todos. É um excelente local para a recuperação de todos nós", afirmou.

Morador do bairro Oficinas Velhas, José Carlos de Oliveira também ressaltou os benefícios de poder realizar o tratamento em Barra do Piraí.

"É muito importante que tenhamos um hospital especializado em oftalmologia aqui em Barra do Piraí. Não tenho carro e seria muito difícil me deslocar para outro município, como acontecia antigamente", disse.

A esposa de José Carlos, Magali Aparecida, contou que incentivou o marido a procurar atendimento no Hospital do Olho e elogiou o serviço prestado.

"Fui eu quem disse para o meu marido vir para o Hospital do Olho. Confio muito na saúde de Barra do Piraí e parabenizo a prefeita pelo trabalho realizado. Tudo foi excelente: a marcação da consulta, o atendimento e toda a equipe", destacou.

Moradora do bairro Muqueca, Sônia Maria Bueno também comemorou o início das cirurgias e agradeceu pelos investimentos na saúde.

"Agradeço muito à prefeita por esse incentivo, que está sendo maravilhoso para toda a população. Espero que muitas outras novidades cheguem por aí. O Hospital do Olho representa um grande avanço para Barra do Piraí e vai ajudar muitas pessoas", afirmou.

O secretário municipal de Saúde e vice-prefeito, Cristiano Almeida, ressaltou que o início das cirurgias representa mais um importante avanço na rede pública de saúde do município.

"Estamos transformando vidas com um trabalho sério e comprometido na saúde de Barra do Piraí. Ver a alegria dos pacientes é reconfortante e mostra que a Prefeitura está no caminho certo, investindo em serviços de qualidade e garantindo mais dignidade para a nossa população", declarou.

Ao final da visita, a prefeita Katia Miki reforçou o compromisso da administração municipal com a ampliação dos serviços de saúde.

"Seguimos empenhados em oferecer um atendimento humanizado, especializado e acessível a todos os barrenses. O Hospital do Olho é um de muitos projetos que vão transformar a vida da nossa população", finalizou a prefeita.