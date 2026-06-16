Cirurgias de baixa e média complexidade beneficiam tutores inscritos no CadÚnico e protetores cadastrados no município - Foto: Divulgação

Cirurgias de baixa e média complexidade beneficiam tutores inscritos no CadÚnico e protetores cadastrados no municípioFoto: Divulgação

Publicado 16/06/2026 14:49

Barra do Piraí - A UBS PET de Barra do Piraí tem se destacado pelo número de atendimentos cirúrgicos realizados desde sua inauguração, em 31 de março. Desde o início de suas atividades, o equipamento, que também abriga a sede da Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal, já realizou 230 cirurgias de baixa e média complexidade.

Os procedimentos foram destinados exclusivamente a tutores barrenses inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e a protetores cadastrados junto ao município, ampliando o acesso da população em situação de vulnerabilidade aos serviços veterinários gratuitos e especializados.

De acordo com a secretária municipal de Bem-Estar Animal, Luciene Maria, o trabalho desenvolvido pela UBS PET vai além da realização das cirurgias, garantindo assistência completa aos animais atendidos. “Todos os animais que passaram pelos procedimentos receberam medicação, avaliação clínica e acompanhamento adequado. Além disso, os tutores receberam todas as orientações necessárias sobre os cuidados pós-operatórios, assegurando uma recuperação segura e a qualidade do atendimento prestado”, destacou a secretária.

Entre os procedimentos realizados pela UBS PET estão cirurgias de tumor mamário em cadelas e gatas, tumor de próstata canino, retirada de lipomas e adenomas em cães, cistolitotomia em cães e gatos, retirada de corpo estranho em felinos, enucleação em cães, amputação de cauda em cães e gatos, tratamentos para hiperplasia prostática e piometra canina e felina, além de cirurgias de hérnia inguinal e perineal em cães e gatos e retirada de tumor de terceira pálpebra em cães.

Luciene ressaltou que os resultados alcançados demonstram o compromisso da equipe e o fortalecimento das políticas públicas voltadas à causa animal no município. “É motivo de muito orgulho para Barra do Piraí. Construímos um serviço comprometido com a saúde e o bem-estar dos animais, contando com profissionais dedicados e engajados na proposta da nossa prefeita para o município”, afirmou.

A secretária também destacou a confiança da população no atendimento oferecido. “São pequenos passos que já mostram uma transformação importante. Esse resultado expressivo representa a confiança e a credibilidade da população em um serviço público que vem sendo entregue com responsabilidade, qualidade e muito compromisso com a causa animal”, concluiu.

A prefeita Katia Miki destacou a importância da UBS PET para garantir o acesso da população aos serviços veterinários especializados, especialmente para famílias em situação de vulnerabilidade social.

“Estamos levando serviços a uma parcela da população que muitas vezes não teria condições de arcar com os custos de uma cirurgia veterinária e de todo o acompanhamento necessário para a recuperação dos seus animais. Por isso, ficamos muito felizes com cada avanço alcançado e com o compromisso da nossa equipe em oferecer um atendimento digno, humanizado e de qualidade. Cuidar dos animais também é cuidar das famílias, da saúde pública e do bem-estar da nossa cidade”, afirmou a prefeita.

Katia também ressaltou que os resultados obtidos pela UBS PET demonstram a efetividade das políticas públicas voltadas à causa animal em Barra do Piraí. “Esses números mostram que estamos no caminho certo, ampliando o acesso aos serviços e garantindo mais proteção e cuidado aos animais do município”, concluiu.

A UBS PET está localizada na Rua Assis Ribeiro, nº 482, Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.