Evento reuniu vereadores, lideranças comunitárias e o deputado estadual André Corrêa - Foto: Divulgação

Evento reuniu vereadores, lideranças comunitárias e o deputado estadual André CorrêaFoto: Divulgação

Publicado 16/06/2026 14:37

Barra do Piraí - A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, reuniu cerca de mil pessoas no Royal Sport Clube, tradicional espaço da cidade, para receber o pré-candidato ao Governo do Estado do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.

Ao lado do vice-prefeito Cristiano Almeida, do deputado estadual André Corrêa, de vereadores da base aliada e de diversas lideranças comunitárias, Katia declarou publicamente seu apoio à pré-candidatura de Eduardo Paes.

Durante o encontro, a prefeita destacou a importância da parceria para o futuro do município e ressaltou a experiência administrativa de Paes.

“Fiquei muito feliz com a decisão do deputado Áureo Ribeiro, liderança do meu partido, o Solidariedade, de caminhar junto com o Eduardo Paes. Sua experiência como gestor público e prefeito por tantos mandatos certamente trará benefícios para Barra do Piraí. Ele conhece as dificuldades que os municípios enfrentam e tenho certeza de que olhará com atenção para a nossa cidade”, afirmou Katia.

Após o evento, Eduardo Paes agradeceu a recepção em publicação nas redes sociais e reforçou o compromisso com o município.

“Uma honra receber o apoio dessa grande prefeita. Tenham certeza de que Barra do Piraí pode contar comigo”, declarou.

Além de Katia Miki, participaram do encontro o vice-prefeito Cristiano Almeida; o deputado estadual André Corrêa; o deputado federal Pedro Paulo; o presidente da Câmara Municipal, Rafael Couto; os vereadores Ludi, Pedrinho ADL, José Mauro, Jeordane Perino, Elves e Macrei; além do pré-candidato a deputado estadual Dr. Júnior, dos ex-prefeitos Jorge Babo, de Barra do Piraí; Dra Soraia de Rio das Flores; Juninho Bernardes e Eurico Júnior, de Paty do Alferes e a vereadora de Três Rios, Bia Bogossian.