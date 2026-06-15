Festival acontece entre os dias 19 e 21 de junho - Foto: Divulgação

Festival acontece entre os dias 19 e 21 de junhoFoto: Divulgação

Publicado 15/06/2026 14:09

Barra do Piraí - A contagem regressiva já começou. Falta apenas uma semana para o início do Ipiabas Blues & Jazz Festival 2026. Entre os dias 19 e 21 de junho, o distrito de Ipiabas receberá milhares de visitantes para três dias de muita música, cultura, gastronomia e experiências únicas, reunindo artistas renomados e fortalecendo o turismo na região.

O festival é uma realização da Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, com produção da Azul Produções Artísticas, apoio institucional do Governo do Estado do Rio de Janeiro e apoio cultural do Sesc e do Sicomércio Barra do Piraí. A parceria entre essas instituições vem se consolidando a cada ano, sendo responsável pela realização de importantes eventos e iniciativas que movimentam a economia, fomentam a cultura e fortalecem o desenvolvimento turístico do município.

O presidente do Sicomércio Barra do Piraí, Jorge Guilherme Aiex, destacou a importância da união entre as instituições para a realização do evento.

“Nos dias 19, 20 e 21 de junho, Ipiabas estará em festa graças à força da parceria entre o Sicomércio, o Sesc, a Prefeitura de Barra do Piraí, a Secretaria de Estado de Turismo e todo o comércio barrense. Essa será uma grande celebração que valoriza a cultura, o turismo e o desenvolvimento econômico da nossa região, consolidando ainda mais Ipiabas como um dos destinos mais acolhedores do estado do Rio de Janeiro”, afirmou.

Após o grande sucesso da edição anterior, a expectativa para este ano é ainda maior. Além da programação musical do Blues & Jazz Festival, o público também poderá prestigiar dois importantes eventos que acontecerão simultaneamente em Ipiabas: o II Encontro Regional de Land Rover, que reunirá apaixonados pelo universo off-road e veículos clássicos da marca, e o Sabores do Vale do Café, evento gastronômico que valoriza a culinária regional, os produtores locais e as tradições do Vale do Café.

O secretário municipal de Turismo, Tadeu Oliveira, ressaltou os impactos positivos que os eventos trarão para a economia local.

“Essa incrível combinação de eventos irá movimentar todo o trade turístico e comercial do município, beneficiando hotéis, pousadas, restaurantes, comerciantes e prestadores de serviço. Nossa expectativa é receber milhares de visitantes durante os três dias de programação e superar o recorde de público registrado no ano passado”, destacou.

O assessor especial da Secretaria de Estado de Turismo e coordenador das ações turísticas no Vale do Café, Wanderson Farias, falou sobre a importância dos eventos para a promoção da rota turística Ipiabas-Conservatória e para a valorização dos produtores da região.

“Com esses eventos, consolidaremos ainda mais a força da rota turística Ipiabas-Conservatória, valorizando nossa região e os produtores que fazem parte do Arranjo Produtivo Local do Vale do Café. Agradeço muito a parceria da prefeita Katia Miki, do Jorge Guilherme, representando o Sicomércio e o Sesc, e do secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, que têm trabalhado para fortalecer cada vez mais o turismo em nossa região”, declarou Wanderson.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, ressaltou que o festival demonstra a força das parcerias construídas pelo município e a capacidade de Ipiabas em receber grandes eventos.

“Estamos muito felizes por ver Ipiabas se preparando para mais uma edição deste grande festival. Esse evento é resultado da união de esforços entre a Prefeitura, o Governo do Estado, o Sicomércio, o Sesc, a Azul Produções e diversos parceiros que acreditam no potencial turístico da nossa cidade. Além de proporcionar cultura, lazer e entretenimento para moradores e visitantes, o festival impulsiona a economia local, fortalece o comércio e gera oportunidades para a nossa população. Tenho certeza de que será mais um fim de semana histórico para Barra do Piraí”, afirmou a prefeita.

Com atrações para toda a família, o Ipiabas Blues & Jazz Festival 2026 promete mais uma vez entrar para a história e consolidar definitivamente Ipiabas como uma referência em turismo, cultura e lazer no estado do Rio de Janeiro.

Programação do Festival



Dia 19 – sexta-feira a partir das 20:00h

* 20h - DJ Sandro Dejota

* 20:30hs - Pedro Hills e Blues Experience

* 21:30hs - Jogo da Seleção Brasileira

* 23:30hs - Stanley Jordan “Plays Jimi Hendrix”



Dia 20 – sábado a partir das 20:00h

* 20h - DJ Sandro Dejota

* 20:30hs - Banda Nacional Blues

* 21:30hs - Mark Lambert “Tributo a Sting e Beatles” (USA)

* 23:00h - Suricato Blues Experience

* 00:30h - Fred Sunwalk



Dia 21 – domingo a partir das 16:00hs

* 15h - Workshop

* 16h - DJ Sandro Dejota

* 17h - Dudu Lima & Marcio Bahia e Carlos Malta

* 18:30hs - Jefferson Gonçalves & Bittencourt Duo

* 19:30hs - Os Silverados