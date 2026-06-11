Campanha busca ampliar a cobertura vacinal em Barra do Piraí - Foto: Celso Pelé/Secom

Campanha busca ampliar a cobertura vacinal em Barra do PiraíFoto: Celso Pelé/Secom

Publicado 11/06/2026 13:19

Barra do Piraí - Com a proximidade da chegada do inverno e o aumento da circulação de vírus respiratórios, a Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, segue intensificando as ações de vacinação contra a Influenza. Neste domingo (14), a equipe de imunização estará na Feira Livre promovendo uma ação especial de vacinação para toda a população a partir dos seis meses de idade.

A iniciativa faz parte da estratégia da Secretaria de Saúde de levar a vacina cada vez mais perto da população, facilitando o acesso daqueles que enfrentam dificuldades para comparecer às unidades de saúde durante a semana e ampliando a cobertura vacinal no município.

Além da vacinação disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e da ação realizada semanalmente às quartas-feiras, das 17h às 20h, na Praça Nilo Peçanha, a campanha ganhou reforço nos últimos dias com a visita das equipes de saúde a diversas empresas da cidade. A iniciativa permitiu que trabalhadores fossem imunizados no próprio ambiente de trabalho, garantindo mais comodidade aos colaboradores e fortalecendo a prevenção contra a gripe.

A diretora da Vigilância em Saúde, Carolina Sousa, destaca que a estratégia busca aproximar a vacinação da rotina da população e ampliar a adesão à campanha.

“Nosso objetivo é facilitar cada vez mais o acesso da população à vacina. Sabemos que muitas pessoas têm dificuldades de comparecer às unidades de saúde durante o horário comercial, por isso estamos levando a imunização para espaços públicos, empresas e outros locais de grande circulação. Quanto mais pessoas vacinadas, maior será a proteção coletiva e menor a circulação do vírus em nosso município”, ressaltou Carolina.

Atualmente, a vacinação contra a Influenza está liberada para toda a população com mais de seis meses de idade. Para receber a dose, basta apresentar um documento com foto, CPF ou Cartão do SUS.

O secretário municipal de Saúde e vice-prefeito, Cristiano Almeida, reforçou a importância da imunização, especialmente neste período do ano, quando os casos de doenças respiratórias tendem a aumentar.

“Estamos às portas do inverno, período em que os casos de síndromes respiratórias costumam crescer. Por isso, estamos trabalhando para garantir que a vacina chegue até as pessoas, seja nas unidades de saúde, na Praça Nilo Peçanha, nas empresas ou agora na Feira Livre. A vacinação é uma das medidas mais eficazes para prevenir complicações causadas pela gripe e proteger a saúde da nossa população. Nossa orientação é que todos aproveitem essa oportunidade e se vacinem”, destacou o secretário.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que a vacina contra a Influenza é segura, gratuita e continua sendo a principal forma de prevenção contra os casos graves da doença.