Programa Barra Lilás amplia ações de conscientização e prevenção à violência contra a mulher nas unidades de ensino do município - Foto: Divulgação

Programa Barra Lilás amplia ações de conscientização e prevenção à violência contra a mulher nas unidades de ensino do municípioFoto: Divulgação

Publicado 09/06/2026 15:08

Barra do Piraí - Nesta segunda-feira (08), a Prefeitura de Barra do Piraí, por meio das Secretarias Municipais da Mulher e de Educação, inaugurou mais um Espaço Maria da Penha, desta vez no Jardim de Infância Municipal Newton Rocha Brandão, no bairro Areal. A iniciativa integra o programa Barra Lilás e faz parte do projeto Conexão TJRJ na Escola, desenvolvido em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).

O objetivo do espaço é promover a conscientização sobre o enfrentamento à violência contra a mulher, levando informação, orientação e reflexão para dentro do ambiente escolar. A proposta contribui para a formação cidadã dos estudantes, incentivando o respeito, a igualdade e a construção de relações mais saudáveis.

Durante a inauguração, a secretária municipal da Mulher, Daniella Oliveira, destacou a importância da educação como ferramenta de prevenção e transformação social.

"Queremos uma cidade onde meninas e mulheres tenham seus direitos garantidos, sem o risco de sofrer violência e com liberdade para sonhar. Nosso objetivo é promover a prevenção e o enfrentamento das violências por meio da educação, fortalecendo a escola como espaço de formação, escuta, proteção e transformação social. Seguimos avançando na construção de uma rede preparada para prevenir, identificar e enfrentar a violência, construindo uma escola mais justa e segura para meninas e mulheres", afirmou.

O secretário municipal de Educação, Flavio Horta Jr., ressaltou a relevância do espaço como instrumento de orientação e acolhimento para os estudantes.

"É muito gratificante ver a escola recebendo materiais educativos e espaços de conscientização como este. Queremos que os alunos saibam que aqui existe acolhimento e apoio. O Espaço Maria da Penha foi criado para orientar, prevenir situações de violência e garantir que crianças e adolescentes tenham coragem de buscar ajuda sempre que precisarem", destacou.

O Espaço Maria da Penha do Jardim de Infância Municipal Newton Rocha Brandão recebeu o nome de Sandra Rodrigues Távora, reconhecida por sua trajetória de dedicação à comunidade local. Nascida e criada na região, Sandra é mãe de sete filhos, avó de 15 netos e bisavó de quatro bisnetos. Ao longo dos anos, atuou como zeladora do Ginásio Poliesportivo da localidade e contribuiu voluntariamente para a conservação dos espaços públicos próximos à unidade, tornando-se uma referência de cuidado e compromisso com a comunidade.

Emocionada com a homenagem, Sandra agradeceu o reconhecimento e destacou a surpresa ao receber a notícia.

"Foi uma grande emoção. Eu não sabia que seria homenageada e me sinto muito honrada por ter meu nome ligado a este espaço. Agradeço por todo o carinho e reconhecimento pelo trabalho que realizei ao longo dos anos em prol da comunidade e do Jardim de Infância Municipal Newton Rocha Brandão", declarou.

À tarde, os alunos do Jardim de Infância Municipal Newton Rocha Brandão também participaram de uma palestra ministrada pela comandante da Operação Segurança Presente de Barra do Piraí, capitã Simone Vargas. Durante o encontro, os estudantes puderam conhecer melhor os canais de denúncia e aprender, de forma adequada à faixa etária, sobre a importância do respeito, da proteção e da identificação de situações de violência contra as mulheres.

O vereador João Paulo também destacou a importância da iniciativa para a conscientização e o combate à violência contra a mulher.

"É uma gratidão enorme estar prestigiando este momento, que pode representar uma verdadeira virada de chave para o encerramento de ciclos de violência e para a construção de uma sociedade mais consciente, justa e respeitosa. Quando levamos esse debate para dentro das escolas, estamos formando cidadãos mais preparados para reconhecer, prevenir e combater qualquer forma de violência. Parabenizo a Prefeitura, as Secretarias da Mulher e de Educação e todos os envolvidos por essa importante iniciativa", afirmou o vereador.

Segundo a prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, a ampliação dos Espaços Maria da Penha nas unidades de ensino representa um importante avanço na promoção da cidadania e da proteção às mulheres.

"Ver um espaço como esse sendo implantado em nosso município é motivo de grande satisfação. Já inauguramos salas em diversas unidades da rede municipal e vamos continuar expandindo essa iniciativa. Nosso objetivo é levar informação, conscientização e acolhimento para cada vez mais crianças, adolescentes e famílias, fortalecendo a cultura do respeito e da não violência em Barra do Piraí", finalizou a prefeita.