Unidade recebeu importantes melhorias estruturais para garantir mais segurança, conforto e qualidade no atendimentoFoto: Divulgação
Prefeitura de Barra do Piraí reinaugura Creche Municipal José Alves Pereira, no Morro do Gama
A unidade passou por uma ampla revitalização através do programa Minha Escola + Bonita, recebendo importantes melhorias
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Central do Hexa vai reunir torcedores no Largo da Feira com telão e shows nos dias de jogos do Brasil
Evento promovido pela Prefeitura de Barra do Piraí terá transmissão das partidas da Seleção Brasileira e atrações musicais
Barra do Piraí incentiva descarte consciente de resíduos de figurinhas da Copa com ponto de coleta especial
Secretaria de Ambiente e Sustentabilidade instala lixeira exclusiva na Praça Nilo Peçanha e transforma a paixão pelos álbuns em uma ação de preservação ambiental
Barra do Piraí registra ocupação hoteleira acima da média regional durante o feriado de Corpus Christi
Município alcançou mais de 84% de ocupação entre os dias 4 e 7 de junho, superando a média dos principais destinos turísticos da região
Barra do Piraí libera vacinação contra a Influenza para toda a população acima de 6 meses
Imunização está disponível em todas as UBSs do município e também às quartas-feiras, das 17h às 20h, na Praça Nilo Peçanha
Contrata+Brasil já movimentou cerca de R$ 80 mil e fortalece o desenvolvimento econômico de Barra do Piraí
Programa conecta microempreendedores à Prefeitura de forma desburocratizada
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