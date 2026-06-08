Unidade recebeu importantes melhorias estruturais para garantir mais segurança, conforto e qualidade no atendimento - Foto: Divulgação

Unidade recebeu importantes melhorias estruturais para garantir mais segurança, conforto e qualidade no atendimentoFoto: Divulgação

Publicado 08/06/2026 13:28

Barra do Piraí - A Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realiza na próxima terça-feira, dia 9 de junho, às 10h, a reinauguração da Creche Municipal José Alves Pereira, localizada na Rua Nossa Senhora das Graças, nº 1017, no bairro Morro do Gama.

A unidade passou por uma ampla revitalização através do programa Minha Escola + Bonita, recebendo importantes melhorias estruturais para garantir mais segurança, conforto e qualidade no atendimento às crianças e profissionais da educação.

Entre os serviços executados estão a troca completa do telhado, recuperação da área afetada pela queda de um muro nos fundos da unidade, implantação de sistema de drenagem para captação de águas pluviais, construção de rampa de acessibilidade, adequação do fraldário, revisão das instalações elétricas e hidráulicas, além de pintura geral da creche.

A Creche Municipal José Alves Pereira é uma unidade tradicional do bairro Morro do Gama e há muitos anos não recebia uma reforma de grande porte. Antes das intervenções, os constantes vazamentos comprometiam o funcionamento das atividades, especialmente em períodos de chuva.

Para a prefeita Katia Miki, a entrega representa mais um avanço no compromisso da administração municipal com a educação.

“Investir nas nossas escolas e creches é investir no futuro de Barra do Piraí. Encontramos essa unidade precisando de atenção e realizamos uma reforma completa para oferecer mais segurança, acessibilidade e dignidade às nossas crianças, aos profissionais da educação e às famílias do Morro do Gama. Essa é mais uma entrega que demonstra o nosso compromisso com uma educação pública de qualidade”, destacou a prefeita.