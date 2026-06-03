Programa conecta microempreendedores à Prefeitura de forma desburocratizada - Foto: Divulgação

Programa conecta microempreendedores à Prefeitura de forma desburocratizadaFoto: Divulgação

Publicado 03/06/2026 14:33

Barra do Piraí - Cerca R$ 80 mil já foram injetados na economia de Barra do Piraí por meio do Contrata+Brasil, plataforma vinculada ao Governo Federal que conecta Microempreendedores Individuais (MEIs) à Prefeitura de forma simples, legal e desburocratizada. O programa, lançado oficialmente pela Prefeitura no final de 2025, consolidou-se como uma importante ferramenta de fomento ao empreendedorismo, à geração de renda e ao fortalecimento dos pequenos negócios locais.

O lançamento da plataforma marcou um novo capítulo para a consolidação da empregabilidade e do desenvolvimento econômico da cidade. Além da adesão ao Contrata+Brasil, Barra do Piraí registrou um saldo positivo de mais de 590 empregos gerados em 2025, revertendo de forma significativa o cenário observado em 2024, quando o município encerrou o ano com saldo negativo na geração de empregos formais, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Outro indicador que reforça o bom momento econômico do município foi o recorde na abertura de novas empresas. Ao longo de 2025, foram registrados 1.954 novos empreendimentos em Barra do Piraí, resultado diretamente relacionado à implantação do Regin 2.0, sistema de Registro Integrado que permite a abertura de empresas em até uma hora, reduzindo a burocracia e incentivando novos investimentos.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, destaca que o sucesso do Contrata+Brasil também está diretamente relacionado ao conjunto de avanços promovidos pelo município no setor econômico ao longo de 2025.

“Barra do Piraí avançou de maneira concreta no desenvolvimento econômico durante o ano de 2025. Batemos recordes na abertura de empresas, alcançamos um saldo positivo de mais de 590 empregos gerados, implementamos o Regin 2.0 e aderimos ao Contrata+Brasil. Todas essas iniciativas se complementam e fortalecem o ambiente de negócios da cidade, criando oportunidades para empreendedores, microempreendedores e trabalhadores”, disse a prefeita.

Segundo dados do Sebrae Rio, parceiro da iniciativa no município, os recursos movimentados pelo Contrata+Brasil já beneficiam diretamente pequenos empreendedores locais, especialmente aqueles voltados para a execução de serviços como pintura, pequenas reformas, demolições e pavimentação de trechos de vias públicas. A iniciativa fortalece os negócios locais, estimula a circulação de renda e contribui para o desenvolvimento sustentável da economia barrense.

“A implementação do Contrata+Brasil em Barra do Piraí mostra o quanto o município pode ser um vetor de desenvolvimento econômico quando escolhe utilizar seu poder de compra em favor dos pequenos negócios locais. O resultado é expressivo e abre caminho para a expansão do programa em outras cidades da região”, destacou Paola Tenchini, coordenadora regional do Sebrae Rio no Médio Paraíba.

O secretário municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Paulinho do Royal, destacou que o Contrata+Brasil representa mais uma ferramenta estratégica para fortalecer a economia local e ampliar as oportunidades para os pequenos empreendedores barrenses.

“Quando investimos no Contrata+Brasil, estamos investindo diretamente no crescimento econômico do município e no fortalecimento dos nossos microempreendedores e empreendedores locais. Nosso objetivo é criar cada vez mais condições para que esses profissionais tenham acesso a novas oportunidades de negócio, possam ampliar sua renda e contribuam para o desenvolvimento de Barra do Piraí. Esse é um programa que gera benefícios para todos: para o poder público, para os prestadores de serviço e para a economia da cidade como um todo”, afirmou o secretário.