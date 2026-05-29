Ação da Prefeitura de Barra do Piraí levará vacinação, testes rápidos, aferição de pressão, medição de glicemia e atividades infantis para moradores do bairroFoto: Divulgação
Saúde + Perto de Você chega ao Coimbra com serviços gratuitos neste domingo (31)
Ação da Prefeitura de Barra do Piraí levará vacinação, testes rápidos, aferição de pressão, medição de glicemia e atividades infantis para moradores do bairro
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Barra do Piraí apresenta potencial econômico e busca novos investimentos em reunião com a Codin
Encontro realizado nesta quarta-feira (27) reforçou o diálogo institucional para atração de empresas, geração de empregos e fortalecimento do ambiente de negócios no município
Katia Miki entrega revitalização da Creche Sementinha do Amanhã no distrito da Califórnia
Unidade, que teve problemas estruturais históricos solucionados, iniciará atendimento com 100 alunos e poderá receber até 250 crianças a partir de 2027
Prefeitura de Barra do Piraí promove Semana do Meio Ambiente com ações educativas, palestras e plantio de mudas
Programação terá início nesta quarta-feira (27) e segue até o dia 13 de junho com atividades voltadas à conscientização ambiental, educação e preservação da natureza
Barrense Matheus Brandão representará o Brasil no Campeonato Sul-Americano de Judô
O atleta ocupa atualmente a 2ª colocação no ranking nacional e a 13ª posição no ranking sul-americano de sua categoria
Bike Fest Ipiabas reúne 500 atletas e movimenta o fim de semana no Vale do Café
Evento contou com o tradicional "Desafio Rei e Rainha da Montanha", programação para crianças e reforçou o potencial turístico de Ipiabas
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