Ação da Prefeitura de Barra do Piraí levará vacinação, testes rápidos, aferição de pressão, medição de glicemia e atividades infantis para moradores do bairro - Foto: Divulgação

Ação da Prefeitura de Barra do Piraí levará vacinação, testes rápidos, aferição de pressão, medição de glicemia e atividades infantis para moradores do bairroFoto: Divulgação

Publicado 29/05/2026 15:39

Barra do Piraí - A Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste domingo (31), das 9h às 13h, mais uma edição do projeto “Saúde Perto de Você”, desta vez no bairro Coimbra. A ação acontecerá na Praça Beatriz Cathad, em parceria com a Associação de Moradores.

O objetivo do projeto é descentralizar os serviços de saúde e aproximar os atendimentos da população, oferecendo cuidados básicos, prevenção e orientação de forma gratuita e acessível.

Durante a ação, os moradores poderão contar com aferição de pressão arterial, medição de glicemia, vacinação, testagem rápida de ISTs e escovação infantil com entrega de kits para as crianças.

A iniciativa busca facilitar o acesso da população aos serviços essenciais de saúde, principalmente para moradores que encontram dificuldades para se deslocar até unidades de atendimento.

O secretário municipal de Saúde, Cristiano Almeida, destacou a importância do projeto para fortalecer o cuidado preventivo nos bairros.

“Levar a saúde para perto das pessoas é uma forma de ampliar o acesso aos atendimentos e fortalecer a prevenção. O projeto tem esse papel de acolher, orientar e cuidar da população dentro das próprias comunidades. Nossa expectativa é atender muitas famílias no Coimbra e incentivar cada vez mais o cuidado com a saúde”, afirmou o secretário.

Para participar, os moradores devem levar documento de identificação, cartão do SUS e, no caso da vacinação, a caderneta de vacinação.