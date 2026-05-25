Primeiro dia da nova unidade realizou 30 consultas oftalmológicas e 40 procedimentos de YAG Laser - Foto: Divulgação

Primeiro dia da nova unidade realizou 30 consultas oftalmológicas e 40 procedimentos de YAG LaserFoto: Divulgação

Publicado 25/05/2026 15:23

Barra do Piraí - Barra do Piraí iniciou, na manhã desta sexta-feira (22), os atendimentos no Hospital do Olho, a nova unidade especializada em oftalmologia da rede municipal de saúde. Somente neste primeiro dia, foram realizadas 30 consultas oftalmológicas e 40 procedimentos de YAG Laser, técnica utilizada principalmente para tratar a opacificação da cápsula posterior, condição que pode causar visão embaçada após cirurgias de catarata. A unidade oferece à população consultas, exames e cirurgias oftalmológicas gratuitas.

O primeiro dia de funcionamento representa um marco para a saúde do município, que, durante muitos anos, dependeu de cidades vizinhas para que os barrenses pudessem realizar procedimentos oftalmológicos. Com a presença da prefeita Katia Miki e do vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Cristiano Almeida, a inauguração foi marcada não apenas pelos atendimentos, mas também pela escuta da população, que elogiou a estrutura física, a organização e o acolhimento da equipe.

Moradora do bairro Areal, Gissela da Costa, de 48 anos, destacou a qualidade do atendimento recebido. “Foi tudo excelente, desde a recepção até os exames. Foi a primeira vez que fiz esse tipo de procedimento. Agradeço muito à prefeita por ter trazido essa clínica, que já está fazendo a diferença”, afirmou.

Já Maria da Silva, de 85 anos, moradora do bairro Oficina Velha, também elogiou a iniciativa. “Eu vim fazer um procedimento a laser no olho porque minha lente estava muito suja. Foi um atendimento de primeira, super rápido. É muito bom ter essa clínica aqui, porque agora não precisamos ir para outras cidades para realizar esse tipo de procedimento. Parabéns à prefeita, ao secretário e a todos os envolvidos”, disse.

Carmem Lúcia de Moraes, de 56 anos, moradora do bairro São Luís, ressaltou a importância da unidade para o município. “Fiquei muito feliz quando soube que Barra do Piraí teria um hospital de referência na área oftalmológica. Vim fazer uma limpeza a laser e todo o atendimento foi muito bom”, comentou.

O médico oftalmologista responsável pelo Hospital do Olho, Bernardo Loyola, celebrou o início das atividades da unidade.

“Este dia representa um marco para Barra do Piraí. O Hospital do Olho começa hoje graças ao empenho da prefeita Katia Miki, do secretário Cristiano Almeida, do deputado federal Aureo Ribeiro e do senador Carlos Portinho. Neste primeiro dia realizamos 70 atendimentos, sendo 30 consultas gerais e 40 procedimentos de YAG Laser, mas esse é apenas o começo. Nosso objetivo é alcançar, em breve, a marca de 100 atendimentos diários entre consultas e exames”, destacou.

Entre as demais especialidades disponíveis na unidade estão cirurgias de catarata e pterígio, ultrassonografia de globo ocular, angiografia, tratamento de glaucoma, entre outros procedimentos oftalmológicos especializados.

O vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Cristiano Almeida, destacou a importância da nova unidade para a população barrense e afirmou que o Hospital do Olho simboliza mais um avanço no fortalecimento da rede municipal de saúde.

“Estar aqui com a prefeita e ver a satisfação da população, sem dúvidas, faz todas as nossas lutas valerem a pena. Estamos trabalhando incansavelmente para transformar a vida da população barrense. Esse hospital representa qualidade no atendimento, representa mais saúde e também compromisso com cada cidadão. Tenho certeza de que seguiremos avançando e entregando cada vez mais melhorias para a nossa população”, afirmou.

A prefeita Katia Miki destacou a emoção de ver o Hospital do Olho se tornar realidade e ressaltou que a nova unidade representa um avanço histórico para a saúde pública de Barra do Piraí, garantindo aos barrenses acesso gratuito e humanizado a atendimentos oftalmológicos especializados sem a necessidade de deslocamento para outros municípios.

“Lembro-me de, ainda durante a campanha, sonharmos com este momento. Hoje, ver o Hospital do Olho funcionando e atendendo a nossa população é motivo de muita felicidade. Esse projeto nasceu com o apoio do deputado Áureo e ganhou força com os recursos destinados pelo senador Portinho. Essa entrega representa compromisso, parceria e respeito com a saúde dos barrenses, que agora passam a contar com um atendimento moderno, humanizado e de qualidade aqui no nosso município”, finalizou a prefeita.