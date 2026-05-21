Apenas no mês de abril, cerca de 70 cirurgias veterinárias foram realizadas gratuitamente no município - Foto: Divulgação

Apenas no mês de abril, cerca de 70 cirurgias veterinárias foram realizadas gratuitamente no municípioFoto: Divulgação

Publicado 21/05/2026 15:56

Barra do Piraí - O Bem-Estar Animal de Barra do Piraí tem avançado nas políticas públicas e estruturas de atendimento no ano de 2026, especialmente após a inauguração do Castramóvel e da Unidade Básica de Saúde Animal, a primeira da região. No mês de abril, a Prefeitura de Barra do Piraí realizou cerca de 70 cirurgias veterinárias de baixa e média complexidade por meio das ações promovidas na UBS PET.

Os procedimentos foram destinados exclusivamente para tutores barrenses inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e protetores cadastrados junto ao município, ampliando o acesso da população em situação de vulnerabilidade aos serviços veterinários gratuitos e especializados.

Além das cirurgias, os animais receberam medicação, avaliação clínica completa e orientações sobre os cuidados necessários no pós-operatório. Os pets também contaram com acompanhamento veterinário após os procedimentos, garantindo maior segurança, recuperação adequada e qualidade no atendimento prestado.

Segundo a secretária de Bem-Estar Animal de Barra do Piraí, Luciene Maria, os avanços da pasta no município refletem uma gestão integrada, profissional e comprometida com a causa animal.

“Em 2026 alcançamos avanços significativos para a causa animal do município, e isso é fruto de muito trabalho, profissionalismo e dedicação. A UBS Pet já está ajudando inúmeras famílias com atendimentos, acompanhamentos e cirurgias, enquanto o Castramóvel percorre o município realizando assistência veterinária e encaminhamentos para procedimentos de baixa e média complexidade na UBS. Em breve, também reiniciaremos as castrações”, destacou a secretária.

Entre os procedimentos cirúrgicos realizados, destacam-se cirurgias de tumor mamário em cadelas e gatas, tumor de próstata canino, retirada de lipomas e adenomas em cães, cistolitotomia em cães e gatos, retirada de corpo estranho em felino, enucleação em cães, amputação de cauda em cães e gatos, tratamentos para hiperplasia prostática e piometra canina e felina, além de cirurgias de hérnia inguinal e perineal em cães e gatos e retirada de tumor de terceira pálpebra em cães.

Além das cirurgias, entre os distritos de Vargem Alegre, Dorândia e São José do Turvo, através do Castramóvel itinerante, também foram realizadas aproximadamente 35 quimioterapias veterinárias.

“Em breve iniciaremos as castrações em nosso Castramóvel. No momento, estamos percorrendo os distritos oferecendo assistência veterinária aos responsáveis, encaminhamentos para cirurgias e cadastro para futuros procedimentos de esterilização, ampliando cada vez mais o acesso da população aos serviços de saúde animal”, completou Luciene Maria.

A prefeita de Barra do Piraí, ressaltou que o cuidado com a causa animal foi um compromisso assumido ainda durante a campanha e que hoje já apresenta resultados concretos para a população.

“Na campanha assumimos o compromisso de cuidar da causa animal em Barra do Piraí, e desde o início do mandato trabalhamos para transformar isso em uma política pública sólida e permanente. Ver os resultados chegando, com atendimentos, cirurgias, assistência veterinária e ampliação dos serviços para os distritos, mostra que estamos no caminho certo para garantir mais dignidade, cuidado e proteção aos animais e às famílias barrenses”, destacou a prefeita.