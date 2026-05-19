A ação faz parte da campanha Maio Laranja e reuniu autoridades, estudantes e a sociedade civil em um ato de conscientização - Foto: Divulgação

A ação faz parte da campanha Maio Laranja e reuniu autoridades, estudantes e a sociedade civil em um ato de conscientizaçãoFoto: Divulgação

Publicado 19/05/2026 14:31

Barra do Piraí - Por meio de uma realização conjunta das Secretarias de Assistência Social e Educação de Barra do Piraí, as ruas do centro da cidade foram tomadas por um momento de união e conscientização em combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A caminhada da campanha Maio Laranja, também conhecida como Faça Bonito, ocorreu na manhã desta segunda-feira (18), com concentração no Largo da Feira e chegada na Praça Nilo Peçanha.

A mobilização reuniu profissionais das redes municipais, estudantes, representantes de órgãos públicos, Conselho Tutelar, Segurança Presente, Polícia Militar, Guarda Municipal e membros da sociedade civil. A ação reforçou a importância da proteção da infância e da adolescência, além da necessidade de denunciar casos de violência e exploração sexual contra menores.

A secretária municipal de Assistência Social, Marina Tinoco, destacou a importância da união entre os órgãos públicos no enfrentamento desse tipo de crime.

“Barra do Piraí está unida no combate ao abuso sexual contra crianças e adolescentes. As secretarias, o Conselho Tutelar, o Segurança Presente, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal e outras instituições estão prontas para agir e garantir que esses atos sejam combatidos e prevenidos”, afirmou.

A campanha Maio Laranja foi introduzida oficialmente no cenário nacional em agosto de 2022, quando foi instituída pela Lei Federal nº 14.432, que tem como objetivo promover ações de enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes em todo o país.

A conselheira tutelar Rúbia Galdino ressaltou a importância da atuação da rede de proteção no acolhimento de crianças e adolescentes vítimas de violência, além da necessidade de atenção dos responsáveis ao ambiente virtual frequentado pelos jovens.

“O Conselho Tutelar e toda a rede de proteção estão de portas abertas para as crianças e adolescentes. Estamos aqui, unidos por todos os jovens barrenses. Também é fundamental que os responsáveis acompanhem e fiscalizem o uso das telas e das redes sociais pelas crianças e adolescentes, já que muitos casos de abuso e aliciamento acontecem no ambiente virtual”, disse Rúbia Galdino, em nome dos demais conselheiros tutelares de Barra do Piraí.

O secretário municipal de Educação, Flávio Horta, ressaltou a necessidade de ampliar os debates e fortalecer a prevenção.

“É fundamental que nós estejamos cada vez mais levantando esse debate e orientando nossas crianças, os profissionais e os pais a respeito de como identificar sinais de assédio e exploração. A prefeita Katia Miki nos deu a missão de nos tornarmos referência nesse combate, assim como na prevenção e no amparo de crianças e adolescentes vítimas dessa violência”, destacou.

Sinira Coelho, de 44 anos, participou da caminhada ao lado da filha Mariana, de 12 anos, e destacou a importância do diálogo entre pais e filhos sobre o tema.

“Tenho um diálogo claro com a minha filha sobre como se prevenir e como identificar esses casos, e aconselho os outros pais a fazerem o mesmo, pois isso pode proteger os filhos de uma exploração sexual”, afirmou.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, reforçou o papel da rede de proteção do município na luta contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes e garantiu que os órgãos responsáveis seguirão ampliando suas atuações para fortalecer a prevenção, o acolhimento e a proteção das vítimas.

“Temos o compromisso de garantir que nossas crianças e adolescentes cresçam em segurança. Por isso, seguiremos investindo na conscientização, prevenção e no fortalecimento da rede de proteção para combater qualquer forma de violência contra os jovens barrenses”, declarou a prefeita.

A denúncia de casos é essencial para garantir o trabalho da rede de proteção e a segurança dos jovens. Essas denúncias podem ser feitas pelo Disque 100, de forma anônima, ou diretamente na rede de proteção, como CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e até mesmo na delegacia, que conta com o NIAM para atendimento especializado.

Também estiveram presentes na caminhada o vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Cristiano Almeida, a vereadora Lu Maciel, o vereador João Paulo Novaes e outras autoridades municipais.